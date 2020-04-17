17.04.2020, 10:02

Почему не все продавцы носят маски? Как торговые сети защищают своих сотрудников и покупателей?

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Лийса Ребане, Kasulik.ee
EST
Почему не все продавцы носят маски? Как торговые сети защищают своих сотрудников и покупателей?
Rauno Volmar

Сети розничной торговли предпринимают усилия, чтобы защитить как покупателей, так и своих работников, но ответственность по соблюдению требований режима ЧП лежит в равной степени на всех.

Магазины ограничивают число покупателей, уменьшая число тележек и корзинок

"Мы предполагаем, что наши клиенты следят, чтобы между ними сохранялась требуемая дистанция. Сложно контролировать людей в торговом зале по видеокамерам", - говорит руководитель по коммуникациям сети Selver Риво Вески. По его словам, ответственность за соблюдение введенного правительством правила 2+2 лежит в равной мере на всех.

Как сказала представитель Rimi Катрин Батс, в их магазинах высчитали, сколько людей может одновременно находиться в том или ином магазине сети, чтобы соблюдалось данное правило. "Частично ограничивают в магазинах число клиентов сами сотрудники или охрана. Для этого используется также сокращение числа покупательских корзин и тележек. За людьми следит в магазине персонал, но иногда неизбежно скопление людей возле прилавков с овощами и фруктами", - поясняет Батс.

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"Пытаемся призывать покупателей к порядку, напоминаем об ограничениях - плакатами и информацией по внутренней радиосвязи. На прошлой неделе в магазине на улице Сыпрузе побывала с проверкой Муниципальная полиция, мы получили только слова благодарности за хорошее выполнение требований", - добавил Батс.

Постоянно контролируют число покупателей и в магазинах Prisma. "Все заведующие смен следят за посещаемостью как с использованием кассовой инфосистемы, так и визуально", - заверил глава отдела по коммуникациям Prisma Иво Рулл.

Путь покупателя размечен

Вески привел в пример опыт других стран, где практикуется тактика, когда в магазине на полу размечен желаемый маршрут покупателя. Конечно, это не всегда работает: бывает, что человек чего-то забывает и должен вернуться назад.

"Например, в нашем самом большом магазине, где одновременно могут находиться почти 250 покупателей, трудно проследить и проконтролировать соблюдение правил, для это просто не хвататет рабочей силы", - отмечает Вески и советует людям не толкаться, а выбирать другой проход между полками, если в одном месте слишком много покупетелей.

По словам Батс, для обеспечения безопасности клиентов в магазинах увеличена пропускная способность системы самообслуживания. "В многих магазинах есть ручные сканеры, которые довольно активно используются. Они позволяют еще более сократить прямые контакты", - подчеркивает она.

В магазинах Prisma о правиле 2 + 2 напоминают по внутренней связи, наклейками на полу, по внутренним экранам и на информационных стендах. "Средства для дезинфекции установлены для покупателей на входе и выходе из магазина, а в ряде магазинов - также в залах", - сказал Рулл.

По его словам, всем работникам раздаются перчатки, позволяют использовать предохраняющие лицо средства (пластиковые маски), которые нужно регулярно дезинфицировать. "На этой неделе начнем предлагать сотрудникам одноразовые защитные маски", - добавил Рулл.

Такие же средства защиты используются и в Selver.

Ношение масок - рекомендательная мера

"Ношение масок имеет рекомендательный характер, мы не можем заставить их носить. Даже в чрезвычайной ситуации предприятия остаются на демократических принципах", - сообщил Вески. Основным, по его словам, является дезинфицирование рук и избегание контакта.

"Наши работники используют именно медицинские маски, не противопыльные. Для покупателей на входе и у касс, а в некоторых магазинах - в торговом зале находятся средства дезинфицирования". Запаса одноразовых средств защиты в Selver, по словам Вески, хватит на пару-тройку месяцев.

Рулл рассказал и о других мерах защиты в магазинах Prisma. "На всех кассах и информационных столах установлены защитные стекла, которые регулярно дезинфицируют. Графики очистки часто используемых поверхностей, например, тележек и корзинок, кассовых транспортеров, платежных экранов, уплотнены" - заверил представитель сети.

Катрин Батс (Rimi) сообщила, что для сотрудников магазинов приобретены личные маски и защищающие лицо пластиковые маски, даны подробные инструкции по их ношению и уходу.

"У нас также достаточный запас перчаток и дезинфицирующих средств. Нехватки не будет. На кассах поставили стекла, чтобы уменьшить контакт. Мы попросили всех сотрудников носить в общественных местах маски. Такую же просьбу адресуем и покупателям", - сказала Батс.

Помимо этого работникам предлагается психологическая поддержка, так как работа в условиях чрезвычайного положения может вызвать излишний стресс.

В то же время, как отметил Риво Вески (Selver), нужно помнить, что средства защиты не могут полностью устранить угрозу: "Самое важное - избегать близкого контакта и соблюдать правила".

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