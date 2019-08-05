"Почему нас фактически бросили?" Эстонские туристы вернулись из Грузии без багажа

Как сообщила от имени пассажиров Светлана, за 5 минут до посадки им объявили, что весь багаж остается в аэропорту города Батуми по техническим причинам — нет возможности произвести досмотр багажа через сканер, и в целях безопасности багаж, не прошедший досмотр, не может быть допущен к рейсу.

Пассажиры высказывают недовольство тем, что информация в аэропорту Батуми была противоречивой, а организаторы не смогли предложить какие-либо разумные варианты решения данного вопроса.

"Пассажиры были согласны на ручной досмотр, но это предложение было отвергнуто. Нам даже не было предложено взять из багажа необходимые вещи (у кого-то это рабочие документы, лекарства). 03.08.19 в 18 часов был получен ответ, что следующий рейс ожидается в следующую пятницу (!), но никто не может точно сказать, каким образом будет происходить отправка багажа. Вполне понятно, что нереально погрузить наш багаж в дополнение к багажу вылетающих пассажиров без риска перегрузки самолета. Вряд ли кто-нибудь возьмёт на себя такую ответственность".

"Почему нас фактически бросили представители туроператора TEZ Tour? Каким образом будет организована доставка багажа? Когда и кем? Кто должен информировать пострадавших в этой ситуации людей? Почему, вернувшись из отпуска, люди должны находиться в состоянии неизвестности и тратить своё время на разбирательства? Кто будет компенсировать моральный и материальный ущерб?" — спрашивает от имени пассажиров Светлана.

Редакция RusDelfi получила ответы на вопросы пассажиров от обеих компаний — TEZ Tour и SmartLynx, эти ответы идентичны.