05.08.2019, 18:05

"Почему нас фактически бросили?" Эстонские туристы вернулись из Грузии без багажа

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rus.delfi.ee
EST
Lennujaamas-35
Lennujaamas-35Foto: Tanel Meos

В RusDelfi обратилась группа пассажиров рейса MYX592, вылетевшего 01.08.2019 по маршруту БатумиТаллинн, багаж которых остался в аэропорту отправления. По мнению пассажиров, турфирма TEZ Tour и авиакомпания SmartLynx Estoniа, организовавшие этот чартерный рейс, невнимательно отнеслись к просьбам туристов и не дали ясные ответы на их вопросы.

Как сообщила от имени пассажиров Светлана, за 5 минут до посадки им объявили, что весь багаж остается в аэропорту города Батуми по техническим причинам — нет возможности произвести досмотр багажа через сканер, и в целях безопасности багаж, не прошедший досмотр, не может быть допущен к рейсу.

Пассажиры высказывают недовольство тем, что информация в аэропорту Батуми была противоречивой, а организаторы не смогли предложить какие-либо разумные варианты решения данного вопроса.

"Пассажиры были согласны на ручной досмотр, но это предложение было отвергнуто. Нам даже не было предложено взять из багажа необходимые вещи (у кого-то это рабочие документы, лекарства). 03.08.19 в 18 часов был получен ответ, что следующий рейс ожидается в следующую пятницу (!), но никто не может точно сказать, каким образом будет происходить отправка багажа. Вполне понятно, что нереально погрузить наш багаж в дополнение к багажу вылетающих пассажиров без риска перегрузки самолета. Вряд ли кто-нибудь возьмёт на себя такую ответственность".

"Почему нас фактически бросили представители туроператора TEZ Tour? Каким образом будет организована доставка багажа? Когда и кем? Кто должен информировать пострадавших в этой ситуации людей? Почему, вернувшись из отпуска, люди должны находиться в состоянии неизвестности и тратить своё время на разбирательства? Кто будет компенсировать моральный и материальный ущерб?" — спрашивает от имени пассажиров Светлана.

Редакция RusDelfi получила ответы на вопросы пассажиров от обеих компаний — TEZ Tour и SmartLynx, эти ответы идентичны.

"От имени руководства аэропорта города Батуми просим у туристов
прощения за сложившуюся ситуацию. Багаж не был принят на борт из-за
поломки сканирующего оборудования.

Безопасность людей — приоритет номер один. Командир воздушного судна не имеет права взять на борт непроверенный багаж. Ручной досмотр багажа не может обеспечить полной его безопасности.

Сканер был починен лишь спустя 24 часа после поломки.

Как для туроператора, так и для авиакомпании данная ситуация является
форс-мажором.

Сейчас предпринимаются совместные усилия TEZ Tour, аэропорта и
авиакомпании по скорейшей доставке багажа туристам. Согласно плану,
багаж будет доставлен сегодня в Тбилиси и оттуда через Ригу направлен
в Таллинн.

По предварительной информации все туристы смогут получить
багаж уже к 8.08. Как только багаж будет в Таллинне, с туристами сразу
же свяжется служба доставки багажа Таллинского аэропорта.

Еще раз просим прощения за неудобства" — говорится в полученном редакцией письме от TEZ Tour .

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