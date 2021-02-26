Почему наказанный в уголовном порядке Калев Калло — по-прежнему в рядах Центристской партии? Отвечает генсек центристов

Генсек ЦП Андре Ханимяги сказал в пятницу вечером Delfi, что вопрос исключения Калло надо, конечно, обсудить, но ни партия, ни руководство районного отделения Хааберсти, куда входит Калло, этого еще не сделали. Но это надо сделать, повторил Хинамяги.

"Учитывая вклад Калева Калло в эстонскую политику и Центристскую партию — он член-основатель Центристской партии — конечно эти вопросы требует более широкого консенсуса и обсуждения", — пояснил генсек.

Ханимяги не смог уточнить, когда касающееся Калло обсуждение могло бы состояться.

"В рамках устава в какой-то степени есть право на обдумывание", — добавил Ханимяги. Он заверил, что общим правилом является исключение человека, осужденного в уголовном порядке, но, учитывая многолетний вклад Калло в партию, этот вопрос требует более основательного обсуждения.

Напомним, что 30 ноября Государственный суд сообщил, что оставляет в силе обвинительный приговор Калеву Калло в коррупционном преступлении.

Напомним, что в середине января 2020 года уездный суд признал Калло виновным в посредничестве во взяточничестве и наказал его одним годом и шестью месяцами условного заключения с испытательным сроком в два года.

Согласно обвинению, несколько предпринимателей давали или обещали взятку бывшему мэру Таллинна и бывшему председателю Центристской партии Эдгару Сависаару. Член Рийгикогу Калев Калло обвинялся в содействии коррупционным преступлениям.