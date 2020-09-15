Почему мы не объявляем карантин, хотя в марте было столько же заболевших коронавирусом? Сравнение RusDelfi

Начиная с середины августа, Департамент здоровья ежедневно сообщает о новых 20-30 зараженных коронавирусом. Сейчас вводятся некоторые меры по уменьшению распространения вируса, но они скорее точечные. 13 марта в Эстонии ввели чрезвычайное положение, людей отправили учиться и работать домой, почти все заведения закрылись. Хотя, например, с 16 по 23 марта показатель заболевших был примерно таким же, как сейчас.

Получается, нынешняя ситуация схожа с той, которая была весной. Но сейчас государство не торопится вводить карантин. Одна из главных причин — деньги. Тогда пришлось брать огромный кредит, чтобы справиться с ситуацией. Как быть теперь, учитывая все убытки, неясно. Многие специалисты призывают учиться жить с коронавирусом, потому что он быстро не исчезнет.

График: сколько положительных тестов было в марте и сентябре

Школы

Тогда

6 марта стало известно, что ученик Таллиннской гимназии Кристийне заражен коронавирусом. До этого он был с родителями в Италии.

Решение: всю школу отправили на двухнедельный карантин.

Власть: Мэр Таллинна Михаил Кылварт созвал экстренное совещание в этот же день, чтобы обсудить план действий. 13 марта все школы страны перевели на дистанционное обучение.

Сейчас

10 сентября у ученика Таллиннской Ляэнемереской гимназии диагностировали коронавирус. Он учится в 5-ом классе.

14 сентября Департамент здоровья сообщил, что школьник из Кесклиннаской русской гимназии тоже болен COVID-19.

Решение: В первом случае класс заболевшего и параллельный класс отправили на дистанционное обучение. Во втором три шестых классах отправили на карантин до конца недели (по словам директора, о коронавирусе узнали еще 3 сентября, после этого в учебном процессе больной не участвовал).

Власть: 9 сентября таллиннская горуправа решает установить тепловизоры на входе школ, также требуется применить принцип рассредоточения, а учителям советуют носить визиры или маски. По большому счету, город говорит: школы должны самостоятельно принимать решения.

Министерство образования и науки считает эти меры ”чрезмерными”. Какие-либо ограничения вводят только в столице.