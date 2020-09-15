Почему мы не объявляем карантин, хотя в марте было столько же заболевших коронавирусом? Сравнение RusDelfi
RusDelfi решил сопоставить развитие ситуации с коронавирусом в самом начале пандемии и сейчас, во время так называемой второй волны.
RusDelfi решил сопоставить развитие ситуации с коронавирусом в самом начале пандемии и сейчас, во время так называемой второй волны.
Начиная с середины августа, Департамент здоровья ежедневно сообщает о новых 20-30 зараженных коронавирусом. Сейчас вводятся некоторые меры по уменьшению распространения вируса, но они скорее точечные. 13 марта в Эстонии ввели чрезвычайное положение, людей отправили учиться и работать домой, почти все заведения закрылись. Хотя, например, с 16 по 23 марта показатель заболевших был примерно таким же, как сейчас.
Получается, нынешняя ситуация схожа с той, которая была весной. Но сейчас государство не торопится вводить карантин. Одна из главных причин — деньги. Тогда пришлось брать огромный кредит, чтобы справиться с ситуацией. Как быть теперь, учитывая все убытки, неясно. Многие специалисты призывают учиться жить с коронавирусом, потому что он быстро не исчезнет.
График: сколько положительных тестов было в марте и сентябре
Тогда
6 марта стало известно, что ученик Таллиннской гимназии Кристийне заражен коронавирусом. До этого он был с родителями в Италии.
Решение: всю школу отправили на двухнедельный карантин.
Власть: Мэр Таллинна Михаил Кылварт созвал экстренное совещание в этот же день, чтобы обсудить план действий. 13 марта все школы страны перевели на дистанционное обучение.
Сейчас
10 сентября у ученика Таллиннской Ляэнемереской гимназии диагностировали коронавирус. Он учится в 5-ом классе.
14 сентября Департамент здоровья сообщил, что школьник из Кесклиннаской русской гимназии тоже болен COVID-19.
Решение: В первом случае класс заболевшего и параллельный класс отправили на дистанционное обучение. Во втором три шестых классах отправили на карантин до конца недели (по словам директора, о коронавирусе узнали еще 3 сентября, после этого в учебном процессе больной не участвовал).
Власть: 9 сентября таллиннская горуправа решает установить тепловизоры на входе школ, также требуется применить принцип рассредоточения, а учителям советуют носить визиры или маски. По большому счету, город говорит: школы должны самостоятельно принимать решения.
Министерство образования и науки считает эти меры ”чрезмерными”. Какие-либо ограничения вводят только в столице.
Тогда
7 марта таллиннские больницы первыми вводят ограничения на посещение пациентов, чтобы защитить здоровье людей с ослабленным иммунитетом. Это логично — в Таллинне больше всего зараженных, так как вирус ”завозят” из-за рубежа.
Решение: свести количество встреч с врачами к минимуму, заниматься только коронавирусом или особо важными болезнями. Простыми словами, все не срочные посещения специалистов отменены. У ЭМО ставят военный госпиталь. "Там будет происходить триаж (медицинская сортировка — RusDelfi). Палатка утеплена, и медицинские работники сперва общаются с прибывшим в ЭMO там, и затем их по необходимости начинают направлять в больницу", — сказал председатель правления региональной больницы Агрис Пеэду.
Власть: В связи с чрезвычайной ситуацией в сфере здравоохранения Северо-Эстонская региональная больница (PERH) со вторника ограничит плановое лечение пациентов, чтобы обеспечить готовность принять заразившихся коронавирусом Covid-19 пациентов со всей Эстонии.
Сейчас
11 сентября в связи с распространением вируса Восточно-Таллиннская больница ввела запрет на посещение пациентов на этой неделе и обязала носить маски пациентам, приходящим в больницу.
Решение: Другие больницы советуют не приходят с симптомами в медучреждение.
”Приходить в Отделение экстренной медицины с симптомами вирусного заболевания сейчас категорически не рекомендуется. Один COVID-положительный пациент может заразить десятки людей в зале ожидания ЕМО — для находящихся среди них пациентов с ослабленным иммунитетом это может быть смертельно опасно, — сказал доктор Василий Новак, руководитель центра неотложной помощи Региональной больницы.
Власть: никаких общереспубликанских запретов нет.
Тогда
11 марта правительство решает отменить все массовые мероприятия.
Решение: Сначала отменили все мероприятия, на которых собираются больше 100 человек. Потом и вовсе отменили любые собрания, спортивные мероприятия и ввели запрет даже гулять на улице в компании из трех людей — через некоторое время правило 2+2 стало легендарным.
Власть: 13 марта ввели чрезвычайное положение. ”Абсолютным приоритетом правительства является защита здоровья жителей Эстонии, — подчеркнул премьер-министр Юри Ратас. — Чрезвычайное положение необходимо для того, чтобы Эстония могла наиболее эффективно противостоять распространению коронавируса. Государство должно дать населению ясные и при необходимости обязательные к исполнению инструкции, которые помогут остановить вирус”.
Сейчас
15 сентября: ночные клубы открыты, в некоторых измеряют температуру. 4 сентября в Таллинне выступает российский артист Нилетто в закрытом помещении. У игроков ”Нымме калью” и ”Маарду” диагностировали коронавирус.
Решение: Ввели запрет в Харьюмаа и Ида-Вирумаа на продажу алкоголя после 23 часов. Местные артисты продолжают выступать, футбольный и другие чемпионаты продолжаются со зрителями на трибунах. Всеми любимая ярмарка в Маарду собирает людей даже в дождь. Но в Таллинне отменили Фестиваль света.
Власть: Михаил Кылварт призывает носить маски. Юри Ратас молчит.
Тогда
Коронавирус появился в Китае, в Европе главным очагом стала Италия. Ковид добрался до Эстонии после путешествий.
Решение: Границы закрывают. Сначала приезжих из ”опасных стран" сажают на карантин. Затем и всех туристов. МИД экстренно эвакуирует людей из-за рубежа, призывает поскорей вернуться.
Власть: Быстро домой!
Сейчас
В Европе фиксируют новые скачки заражений. Многие закрывают границы. В Россию просто так до сих пор не попасть, но зато можно съездить позагорать на Кипр. Самолеты летают, но в меньшем объеме, чем летом.
Решение: Режим самоизоляции для европейских туристов НЕ действует для прибывающих из Латвии, Литвы, Финляндии, Ватикана, Кипра и Лихтенштейна. Для других действует. В аэропорту можно сделать текст на ковид, чтобы не сидеть дома 14 дней.
Власть: ”В связи с распространением коронавируса Министерство иностранных дел советует воздерживаться от не вызванных насущной необходимостью международных поездок”.
"Сейчас есть конкретные очаги заболеваний. Департамент здоровья их контролирует. Если смотреть на ситуация по регионам, то сейчас количество инфицированных растет только в Харьюмаа и Ида-Вирумаа (Запретили продавать алкоголь ночью только в этих двух уездах — RusDelfi). Нет смысла сдерживать и ограничивать деятельность людей в других регионах. Нужна целенаправленная реакция.
Если говорить про школы, то нужно к каждой ситуации подходить индивидуально. Сотрудники Департамента здоровья следят, кто был в контакте с зараженным. Чем более точно мы будем реагировать, тем меньше людей пострадают. Если есть возможность отправить на карантин меньшее количество людей, то нужно этой возможностью пользоваться. Естественно, опыт накапливается. Такой паники, которая была в марте в мире, уже нет. Сейчас все стараются трезво оценивать ситуацию", — сказал бывший глава медицинского штаба Департамента здоровья Попов.
Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.
Еще больше новостей про коронавирус читайте ЗДЕСЬ.
Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
- Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
Чтобы читать материалы Delfi было комфортнее, вы можете приобрести комплексный пакет или пакет без рекламы.
Такого люди не ожидали: вот где прячется коронавирус
Что произошло с Ефремовым в СИЗО в первый день
Навальный пришел в себя и все вспомнил
Малыша на свадьбе убило каменным столом