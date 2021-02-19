19.02.2021, 16:10

Почему лучше вакцинироваться, чем переболеть? Рассказывает эксперт Департамента здоровья

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Виталий Бесчастный
vitali.bestsastnoi@delfi.ee
EST 5
COVID-19 vaktsineerimine Tartus
COVID-19 vaktsineerimine TartusFoto: Argo Ingver

Главный специалист отдела инфекционных заболеваний Департамента здоровья Ирина Филиппова рассказала RusDelfi, почему после вакцинации от коронавируса все равно нужно носить маску.

Многие критикуют темпы вакцинации в Эстонии. Как вы оцениваете ситуацию?

В Эстонии людей вакцинируют следующим образом: вакцина поступает, затем ее сразу используют. Темп вакцинации диктуют поставки вакцины. Мы надеемся, что в феврале и марте темп поставки будет ускорен. Кроме того, темп вакцинации зависит и от людей. Семейный врач приглашает пациента на вакцинацию, каждый человек должен очень четко выполнять указания врача — прийти в назначенный день, в назначенное время. Чем больше будет вакцинированных людей, тем быстрее мы справимся с эпидемией.

В четверг сообщили, что 60 учителей из 325 не пришли в больницу для получения вакцины.

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Да, мне очень жаль, что такое произошло. Вы не представляете, сколько людей заняты в этом процессе. Организацией занимаются Министерство социальных дел, Больничная касса, Департамент здоровья, Департамент лекарств. И мы все работаем по 12 часов в сутки. Это огромная работа. Люди должны способствовать тому, чтобы нам всем вместе справиться с эпидемией, успех зависит от каждого.

Сколько людей нужно вакцинировать, чтобы победить эпидемию?

Конечно, чем больше, тем лучше. В отношении других болезней существует рекомендация, что в популяции должно быть вакцинировано 95%. Например, для кори существует такая рекомендация, так как корь очень заразная. Коронавирус менее заразен, чем корь. Поэтому нужен чуть меньший, но все же достаточно высокий процент — не меньше 80. Мы не можем сразу достигнуть этого показателя, нужно время, нужно стремиться к этому.

Министерство социальных дел провело исследование — статистика показывает, что ”62% населения готовы сделать прививку от COVID-19, а 29% предпочли бы отказаться от вакцинации”.

Я бы не сказала, что все 29% не хотят это делать. Многие еще решают, смотрят, как другие перенесут прививку. Такая точка зрения тоже имеет право на жизнь. Мы же стараемся дать как можно больше информации о вакцине, о ее безопасности. Естественно, после любой прививки могут быть последствия — боль, опухание, высокая температура, головная боль, озноб, недомогание, боль в мышцах, легкие симптомы простуды. Как правило, после не требуется дополнительное лечение, но можно принять жаропонижающее, снизить температуру. В основном побочные эффекты легкие и проходят в течение 1-2 дней.

Вакцинация в Эстонии добровольная, каждый решает для себя. Но в контексте эпидемии следует мыслить немного шире. И думать о достижении коллективного иммунитета — чем больше будет вакцинированных, тем быстрее мы справимся с эпидемией, быстрее восстановится экономика и люди будут лучше жить.

У нас получится выработать коллективный иммунитет? Все-таки у нас много скептиков.

Жители Эстонии — разумные люди, у нас обязательно это получится. К тому же после вакцинации уже есть определенные бонусы. Например, вакцинированный человек после контакта с ковид-позитивным не должен находиться в самоизоляции. Можно продолжать жить своей жизнью.

Часто спрашивают, как должен вести себя вакцинированный человек? Пока у нас эпидемия они должны по-прежнему соблюдать все правила, что и раньше: носить маску, соблюдать дистанцию, мыть руки.

Почему?

1. У нас еще продолжается эпидемия. Огромное количество инфицированных, высокий риск заражения. Еще малое количество вакцинированных. 2. Ни одна вакцина не может быть на 100% эффективная. Всегда есть процент ”неудачи”. Есть люди, у которых иммунная система не способна адекватно реагировать на вакцину. Поэтому у них не вырабатывается иммунитет. 3. Не доказана эффективность вакцины в отношении бессимптомных форм. То есть вакцинированный не заболеет, но может передавать вирус другим людям. У нас еще нет доказательства, что вакцины эффективны в отношении бессимптомных форм.

Я правильно понимаю, даже будучи вакцинированным — есть возможность заразиться коронавирусом?

Да, такая вероятность есть. Очень маленькая, но есть. Однако будучи вакцинированным, даже если вы заболеете, вы перенесете болезнь в легкой форме или бессимптомно.

Вам ответят: зачем мне себе что-то колоть, если я могу переболеть и жить спокойно.

Иммунитет после заболевания не очень длительный. На сегодняшний день данные показывают, что иммунитет к коронавирусу сохраняется полгода. Кроме этого, антитела возникают не у всех переболевших. Это число небольшое, но такие есть.

Я читала статью на тему — может ли человек заразиться несколько раз. Там сказано, что повторное заболевание у некоторых проходило тяжелее, чем первое. Переболеть — не панацея от повторного заражения. Часто спрашивают, нужно ли вакцинировать переболевших. На данный момент существует мнение, что для переболевших вакцинация — не противопоказана. Она не влияет негативно на человека, который переболел.

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  • Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
  • Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
  • Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
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