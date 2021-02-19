Почему лучше вакцинироваться, чем переболеть? Рассказывает эксперт Департамента здоровья

Многие критикуют темпы вакцинации в Эстонии. Как вы оцениваете ситуацию?

В Эстонии людей вакцинируют следующим образом: вакцина поступает, затем ее сразу используют. Темп вакцинации диктуют поставки вакцины. Мы надеемся, что в феврале и марте темп поставки будет ускорен. Кроме того, темп вакцинации зависит и от людей. Семейный врач приглашает пациента на вакцинацию, каждый человек должен очень четко выполнять указания врача — прийти в назначенный день, в назначенное время. Чем больше будет вакцинированных людей, тем быстрее мы справимся с эпидемией.

В четверг сообщили, что 60 учителей из 325 не пришли в больницу для получения вакцины.

Да, мне очень жаль, что такое произошло. Вы не представляете, сколько людей заняты в этом процессе. Организацией занимаются Министерство социальных дел, Больничная касса, Департамент здоровья, Департамент лекарств. И мы все работаем по 12 часов в сутки. Это огромная работа. Люди должны способствовать тому, чтобы нам всем вместе справиться с эпидемией, успех зависит от каждого.

Сколько людей нужно вакцинировать, чтобы победить эпидемию?

Конечно, чем больше, тем лучше. В отношении других болезней существует рекомендация, что в популяции должно быть вакцинировано 95%. Например, для кори существует такая рекомендация, так как корь очень заразная. Коронавирус менее заразен, чем корь. Поэтому нужен чуть меньший, но все же достаточно высокий процент — не меньше 80. Мы не можем сразу достигнуть этого показателя, нужно время, нужно стремиться к этому.

Министерство социальных дел провело исследование — статистика показывает, что ”62% населения готовы сделать прививку от COVID-19, а 29% предпочли бы отказаться от вакцинации”.

Я бы не сказала, что все 29% не хотят это делать. Многие еще решают, смотрят, как другие перенесут прививку. Такая точка зрения тоже имеет право на жизнь. Мы же стараемся дать как можно больше информации о вакцине, о ее безопасности. Естественно, после любой прививки могут быть последствия — боль, опухание, высокая температура, головная боль, озноб, недомогание, боль в мышцах, легкие симптомы простуды. Как правило, после не требуется дополнительное лечение, но можно принять жаропонижающее, снизить температуру. В основном побочные эффекты легкие и проходят в течение 1-2 дней.