Почему Леметти указали на дверь? Ратас встретился с канцлерами министерств, чтобы объяснить ситуацию

"Также я хотел поблагодарить их за каждодневный отличный вклад и подбодрить наших чиновников так же хорошо и ответственно продолжать свою работу, — отметил он. — Мой месседж нашим госслужащим однозначный и ясный. Эстонские госчиновники должны при необходимости обращать внимание правозащитных органов на нарушения закона и могут оповещать о других проблемных ситуациях своего руководителя, госсекретаря или премьер-министра. Необоснованного политического вмешательства они в своей работе бояться не должны".

Ратас добавляет, что обсуждали и в более широком смысле политическое управление и роль чиновников, а также эффективное сотрудничество. "Я рад констатировать, что у нас общее понимание, как хорошо управлять Эстонией и наилучшим образом двигать ее вперед. Я благодарю всех участников встречи за приятную и ободряющую встречу. Эстонское государство с такой государственной службой в сохранности".