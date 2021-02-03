Почему избиратели Юферевой-Скуратовски молятся на Путина, а она поддержала Навального?

27 января в Рийгикогу организовали группу в поддержку Алексея Навального. По словам председателя рабочей группы Урмаса Рейнсалу, их задача — обратить внимание и оказать давление на Россию с целью освобождения Алексея Навального и других политических заключенных.

Члены группы: вице-председатель Лео Куннас, Юри Луйк, Михаил Лотман, Хелир-Валдор Сеэдер, Райво Тамм, Руубен Каалеп, Эрик-Нейлис Кросс, Пауль Пуустусмаа, Мадис Миллинг, Юрген Лиги. Также в ее состав входят два политика, которые пользуются популярностью у русскоязычного избирателя: Мария Юферева-Скуратовски (Центристская партия) и Виктория Ладынская-Кубитс (Isamaa).

Известно, что местные русские политики крайне обтекаемо высказываются насчет происходящего в России. Особенно о лидере РФ Владимире Путине. Теперь же некоторые из них поддерживают главного критика Путина — оппозиционера Алексея Навального.

RusDelfi спросил у политолога Пеэтера Тайма, не может ли это оттолкнуть от Юферевой-Скуратовски и Ладынской-Кубитс их избирателей? По его словам, поддержка Навального может нанести вред Марии, но не Виктории.

"Среди избирателей Юферевой-Скуратовски очень много тех, кто поддерживает Владимира Путина. Я бы даже сказал тех, кто молится на него и мечтают, чтобы он правил Эстонией. Ведь, если у нас что-то плохо, то это из-за демократии, а в России Путин все держит в своих руках, поэтому там порядок", — иронизирует Тайм. Также он добавил, что только у центристов до сих пор заключен договор с "Единой Россией".

У Ладынской-Кубитс другая ситуация, отметил политолог. "Во-первых, у нее совсем другая партия — Isamaa. Во-вторых, избиратели Виктории именно "пронавальные" и "антипутинские". Партия Isamaa крайне жестко высказывается против действующей власти в России", — считает Тайм.

"Нельзя не обращать внимание, когда нарушаются права человека, в любой стране. А тем более в такой близкой, как наш восточный сосед. Вопрос даже не столько в Алексее Навальном, а именно в систематическом нарушении прав людей на мирное собрание без оружия, для выражения своего мнения", — комментирует свое решение Юферева-Скуратовски.