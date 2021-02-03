Почему избиратели Юферевой-Скуратовски молятся на Путина, а она поддержала Навального?(74)
RusDelfi выяснил, как эстонский парламент может повлиять на судьбу Алексея Навального.
RusDelfi выяснил, как эстонский парламент может повлиять на судьбу Алексея Навального.
27 января в Рийгикогу организовали группу в поддержку Алексея Навального. По словам председателя рабочей группы Урмаса Рейнсалу, их задача — обратить внимание и оказать давление на Россию с целью освобождения Алексея Навального и других политических заключенных.
Члены группы: вице-председатель Лео Куннас, Юри Луйк, Михаил Лотман, Хелир-Валдор Сеэдер, Райво Тамм, Руубен Каалеп, Эрик-Нейлис Кросс, Пауль Пуустусмаа, Мадис Миллинг, Юрген Лиги. Также в ее состав входят два политика, которые пользуются популярностью у русскоязычного избирателя: Мария Юферева-Скуратовски (Центристская партия) и Виктория Ладынская-Кубитс (Isamaa).
Известно, что местные русские политики крайне обтекаемо высказываются насчет происходящего в России. Особенно о лидере РФ Владимире Путине. Теперь же некоторые из них поддерживают главного критика Путина — оппозиционера Алексея Навального.
RusDelfi спросил у политолога Пеэтера Тайма, не может ли это оттолкнуть от Юферевой-Скуратовски и Ладынской-Кубитс их избирателей? По его словам, поддержка Навального может нанести вред Марии, но не Виктории.
"Среди избирателей Юферевой-Скуратовски очень много тех, кто поддерживает Владимира Путина. Я бы даже сказал тех, кто молится на него и мечтают, чтобы он правил Эстонией. Ведь, если у нас что-то плохо, то это из-за демократии, а в России Путин все держит в своих руках, поэтому там порядок", — иронизирует Тайм. Также он добавил, что только у центристов до сих пор заключен договор с "Единой Россией".
У Ладынской-Кубитс другая ситуация, отметил политолог. "Во-первых, у нее совсем другая партия — Isamaa. Во-вторых, избиратели Виктории именно "пронавальные" и "антипутинские". Партия Isamaa крайне жестко высказывается против действующей власти в России", — считает Тайм.
"Нельзя не обращать внимание, когда нарушаются права человека, в любой стране. А тем более в такой близкой, как наш восточный сосед. Вопрос даже не столько в Алексее Навальном, а именно в систематическом нарушении прав людей на мирное собрание без оружия, для выражения своего мнения", — комментирует свое решение Юферева-Скуратовски.
Она согласна, что решение вступить в группу в поддержку Навального и других политзаключенных — нетипичное. "Конечно, некоторые мои избиратели озабочены тем, что это выглядит, как вмешательство в дела суверенного государства, в то время, когда в Эстонии достаточно нерешенных проблем. Но я заверяю, что работа в ПАСЕ, не сказывается отрицательно на моей работе на месте, которая связана с защитой интересов людей, которые мне доверяют. Тем более, что я постоянно получаю обратную связь от людей, и больше всего их интересуют именно вопросы местного значения — пособия, пенсии, будущее детей и молодежи, образование, состояние экономики. Кроме того, я уделяю больше внимание теме защиты женщин и семей в целом", — сказала она RusDelfi.
RusDelfi отправил запрос Виктории Ладынской-Кубитс, но она не ответила. Отметим, что депутат от Isamaa публиковала в социальных сетях фотографии с акции поддержки Навального в Таллинне 23 января.
Поможет ли созданная в Рийгикогу группа Навальному? "Нет", — считает Пеэтер Тайм. "Эстония не может повлиять на этот процесс. Да, мы нажимаем на кнопки в Европарламенте, но это не поможет. Даже Германия не может остановить строительство Северного потока-2".
Юферева-Скуратовски подчеркивает, что обсуждения в ней могут иметь весьма широкий спектр и касаться будут не только Навального, но и других политзаключенных. "Ведь после событий в Украине, в Беларуси увеличилось число политических беженцев, которые чаще перебираются как раз в страны Балтии. После последних митингов в России, возможно, кто-то будет ходатайствовать о политическом убежище в нашей стране. По международным нормам мы не сможем отказать таким людям в рассмотрении их ходатайств. Это в свою очередь, ляжет дополнительной нагрузкой на бюджет Эстонии, может вырасти конкуренция на рынке труда, чего я, конечно, опасаюсь. Поэтому все эти вопросы надо рассматривать в более широком контексте, а не опираясь на свои личные политические симпатии и антипатии", — резюмирует она.
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