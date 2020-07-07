Почему эстонская клубника героически погибла на полях и при чем тут два министра?
Клубника, украинцы, закрытые границы — один из главных конфликтов этого лета, считает RusDelfi.
Клубника, украинцы, закрытые границы — один из главных конфликтов этого лета, считает RusDelfi.
Эстонцы не хотят собирать эстонскую клубнику — к такому выводу можно прийти, читая новости и наблюдая за решениями правительства разрешить сезонным работникам приехать в нашу страну.
Еше в конце мая фермере волновались: кто соберет клубнику, если на лето к ним не приедут работники из Украины. Премьер Юри Ратас заверил: сейчас в стране 50 000 безработных, "нужно работать", "мы стараемся обеспечить местных неработающих хлебом". В июле кабинет министров, опираясь на рекомендации Совета Европейского союза, все-таки открыл границы иностранным работникам.
То, что местные не захотят работать по 12-14 часов в день, жить в деревенском доме и зарабатывать 600-700 евро, было понятно еще до пандемии. Лидер Партии реформ Кая Каллас в интервью RusDelfi описала причину так: 1) Это сложная работа, нужна определенная подготовка для ее выполнения. 2) Эстоноземельцы скорее поедут собирать клубнику в Финляндию, так как там больше платят.
Недавно выяснилось, что производителям клубники пришлось оставить на полях десятки тонн ягод, так как во время, когда они поспели, у них не было достаточно работников для сбора урожая, а последовавшие дожди его испортили.
Работа есть. А желание?
Сельскохозяйственники предложили альтернативу — разрешить обычным людям на выходных приехать, чтобы собрать себе клубнику и купить её по сниженной цене: от 1 до 3 евро за килограм. При этом цена на рынках около 4-6 евро. Попытались совместить полезное, — спасти клубнику, которую некому собирать, с приятным — хоть что-то заработать.
Но клубничный поход под Эльва, по сообщению одного из организаторов, не удался. "Почти никто не приехал, хозяева фермы расстроены — клубнику так и не собрали. Обязательно приезжайте!"
Возможно, сыграло роль расположение фермы. До Эльва от Таллинна 200 километров. На другой ферме, которая всего в 20 километрах от столицы, желающих было много. Так одна из таких желающих Елена собрала 12 кг. "Могу купить и на рынке, но собрать самой — совершенно другое чувство, это для меня новый опыт", — сказала она журналистам Maaleht.
Сейчас на ферме 10 основных сборщиков клубники, заявил хозяин Suitsu Talu Райго Виллемсон. И среди них нет украинцев.
По мнению предпринимателя, основателя рекрутингово стартапа H2H Aerostat Михаила Гринькова, метания правительства в отношении миграционной политики стоили эстонскому государству огромных денег, сказал он RusDelfi. И, при этом, вскрыли безусловные проблемы в организации трудовых и производственных цепочек. Какие?
"Например, абсолютная неспособность эстонского рынка труда справляться своими силами. Мало того, что в отсутствии иностранных рабочих встает большинство промышленных цепочек, но мы теперь еще и ясно видим почему.
Мы честно пытались помочь фермерам решить их проблемы и предоставить им рабочие руки с местного рынка, изнутри страны. Но все переговоры неизменно заканчивались тем, что клубничных и других плантаторов не устраивала цена. Мы старались идти им навстречу, но по всему выходило, что фермеры не готовы выложить за работников рыночную стоимость. А это наводит на мысли о том, что они либо не привыкли платить налоги, либо привыкли платить работникам мизерные зарплаты, которые тоже никак нельзя назвать соответствующими трудовому законодательству.
Вот такими образом, стараниями двух министров и прижимистостью фермеров, эстонская клубника была вынуждена героически погибнуть на полях Эстонии”, — считает предприниматель.
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