Почему эстонская клубника героически погибла на полях и при чем тут два министра?

Эстонцы не хотят собирать эстонскую клубнику — к такому выводу можно прийти, читая новости и наблюдая за решениями правительства разрешить сезонным работникам приехать в нашу страну.

Еше в конце мая фермере волновались: кто соберет клубнику, если на лето к ним не приедут работники из Украины. Премьер Юри Ратас заверил: сейчас в стране 50 000 безработных, "нужно работать", "мы стараемся обеспечить местных неработающих хлебом". В июле кабинет министров, опираясь на рекомендации Совета Европейского союза, все-таки открыл границы иностранным работникам.

То, что местные не захотят работать по 12-14 часов в день, жить в деревенском доме и зарабатывать 600-700 евро, было понятно еще до пандемии. Лидер Партии реформ Кая Каллас в интервью RusDelfi описала причину так: 1) Это сложная работа, нужна определенная подготовка для ее выполнения. 2) Эстоноземельцы скорее поедут собирать клубнику в Финляндию, так как там больше платят.

Недавно выяснилось, что производителям клубники пришлось оставить на полях десятки тонн ягод, так как во время, когда они поспели, у них не было достаточно работников для сбора урожая, а последовавшие дожди его испортили.

Работа есть. А желание?

Сельскохозяйственники предложили альтернативу — разрешить обычным людям на выходных приехать, чтобы собрать себе клубнику и купить её по сниженной цене: от 1 до 3 евро за килограм. При этом цена на рынках около 4-6 евро. Попытались совместить полезное, — спасти клубнику, которую некому собирать, с приятным — хоть что-то заработать.

Но клубничный поход под Эльва, по сообщению одного из организаторов, не удался. "Почти никто не приехал, хозяева фермы расстроены — клубнику так и не собрали. Обязательно приезжайте!"

Возможно, сыграло роль расположение фермы. До Эльва от Таллинна 200 километров. На другой ферме, которая всего в 20 километрах от столицы, желающих было много. Так одна из таких желающих Елена собрала 12 кг. "Могу купить и на рынке, но собрать самой — совершенно другое чувство, это для меня новый опыт", — сказала она журналистам Maaleht.