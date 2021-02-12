Почему экс-директору школы верховой езды дали за педофилию всего шесть месяцев реального заключения?

Важно, чтобы в образовательных учреждениях проверяли любую информацию, связанную с неподобающим поведением педагогов.

Хейдо отмечает, что сначала Виллемсон все отрицал. ”Если говорить о его показаниях, то видно, что на первом допросе он все отрицал. В суде на рассмотрении ходатайства о заключении под стражу он уже частично признался. Через несколько дней по сути он признал свою вину по большинству эпизодов. Первичное отрицание — естественная реакция, ведь ты не знаешь, какие против тебя есть доказательства”.

Прокурор говорит, что детей ни в чем винить нельзя, как это пытаются сделать некоторые, контроль над ситуацией принадлежал полностью Виллемсону. ”Своим неподобающим поведением он поставил детей в вынужденную ситуацию”, — говорит Хейдо. Он подчеркивает, что взрослые, которые знали о неподобающем поведении Виллемсона в отношении девочек, должны были предпринять соответствующие меры.

Почему 63 человек подписали письмо в защиту Виллемсона, Хейдо не знает, но предполагает, что они просто знали его с другой стороны: ”В моей практике такого раньше не было, чтобы в рамках дела, связанного с преступлением на сексуальной почве, поступало заявление с поддержкой. Однако очень часто, например, в случаях сексуального насилия внутри семьи, жертвам не верят. Например, примерно в 80% случаев матери не верят, что человек, который находится с ними долгие годы, способен совершить нечто подобное. Думаю, что эти 60 с лишним человек тоже не верили, что Виллемсон мог сделать что-то такое”.

Почему Виллемсон получил лишь шесть месяцев реального заключения? ”Я встречался с родителями жертв. Мы говорили о возможном наказании и они согласились, что шокового заключения будет достаточно. Переговоры по согласительному производству также были нелегкими. Больше всего этим уголовным делом Марко Виллемсон наказал сам себя. Его карьера как известного тренера по конному спорту, безусловно, получила очень сильный удар. Я не уверен, сможет ли он после этого работать с детьми. С моральной точки зрения точно нет”.