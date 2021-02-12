12.02.2021, 19:10

Почему экс-директору школы верховой езды дали за педофилию всего шесть месяцев реального заключения?

«взрослые, которые все знали, тоже виноваты»
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Prokurör Raul Heido
Prokurör Raul HeidoFoto: Anni Õnneleid

Окружной прокурор Лыунаской окружной прокуратуры Рауль Хейдо, говоря о случае с экс-директором школы верховой езды Ихасте, отмечает, что деятельность педофила можно было пресечь намного раньше, если бы сами дети были смелее и сообщили родителям, которые в свою очередь сообщили бы полиции.

Важно, чтобы в образовательных учреждениях проверяли любую информацию, связанную с неподобающим поведением педагогов.

Хейдо отмечает, что сначала Виллемсон все отрицал. ”Если говорить о его показаниях, то видно, что на первом допросе он все отрицал. В суде на рассмотрении ходатайства о заключении под стражу он уже частично признался. Через несколько дней по сути он признал свою вину по большинству эпизодов. Первичное отрицание — естественная реакция, ведь ты не знаешь, какие против тебя есть доказательства”.

Прокурор говорит, что детей ни в чем винить нельзя, как это пытаются сделать некоторые, контроль над ситуацией принадлежал полностью Виллемсону. ”Своим неподобающим поведением он поставил детей в вынужденную ситуацию”, — говорит Хейдо. Он подчеркивает, что взрослые, которые знали о неподобающем поведении Виллемсона в отношении девочек, должны были предпринять соответствующие меры.

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Почему 63 человек подписали письмо в защиту Виллемсона, Хейдо не знает, но предполагает, что они просто знали его с другой стороны: ”В моей практике такого раньше не было, чтобы в рамках дела, связанного с преступлением на сексуальной почве, поступало заявление с поддержкой. Однако очень часто, например, в случаях сексуального насилия внутри семьи, жертвам не верят. Например, примерно в 80% случаев матери не верят, что человек, который находится с ними долгие годы, способен совершить нечто подобное. Думаю, что эти 60 с лишним человек тоже не верили, что Виллемсон мог сделать что-то такое”.

Почему Виллемсон получил лишь шесть месяцев реального заключения? ”Я встречался с родителями жертв. Мы говорили о возможном наказании и они согласились, что шокового заключения будет достаточно. Переговоры по согласительному производству также были нелегкими. Больше всего этим уголовным делом Марко Виллемсон наказал сам себя. Его карьера как известного тренера по конному спорту, безусловно, получила очень сильный удар. Я не уверен, сможет ли он после этого работать с детьми. С моральной точки зрения точно нет”.

По словам прокурора, после того, как Виллемсон выйдет на свободу, за ним будут наблюдать: ”Он будет находится под уголовным надзором, должен будет исполнять требования контроля и в течение пяти лет ему будет запрещено работать на связанных с детьми должностях”.

Хейдо считает, что возраст согласия, который сейчас составляет в Эстонии 14 лет, можно было бы поднять. ”Об этом говорится много лет и десять лет назад Министерство юстиции даже провело анализ. Сейчас специалисты опять задались вопросом о возможности поднятия границы до 16 лет. Это соответствовало бы действующему во многих странах порядку и лучше бы защитило сексуальное самосознание детей. Ясно то, что для принятия решения необходима оценка множества различных специалистов”, — отмечает прокурор.

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