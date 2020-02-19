Почему до детей не дошел миллион евро? Соцдемы пригласили вице-мэра Таллинна Бетину Бешкину для дачи разъяснений

”Миллион евро — это огромная сумма, которая могла бы улучшить положение очень многих детей, оставшихся без родительской опеки. Отсутствие порядка распределения денег — это удивительно циничное объяснение, почему дети остались без дополнительных денег. Эту проблему нужно было решить при первой возможности”, — сказал социал-демократ Райнер Вакра.

”В интервью Eesti Päevaleht вице-мэр Бешкина заявила, что знала об этой ситуации еще прошлым летом, однако она до сих пор размышляет о том, как же все-таки оценить потребности детей в дополнительной помощи. А всё это время дети должны были питаться на 83 евро в месяц”, — отметил Вакра.

По его словам, социал-демократы не видят оправданий для подобного бездействия и безразличия по отношению к нуждающимся в поддержке членам общества.

”И поэтому мы пригласили вице-мэра Бешкину во фракцию социал-демократов в горсобрании, чтобы та смогла объяснить, как вообще стала возможна такая ситуация. Мы также хотим знать, что намерена предпринять мэрия, чтобы как можно скорее решить проблему и направить детям дополнительные деньги, которые уже давно лежат на банковском счете города”, — подчеркнул Райнер Вакра.