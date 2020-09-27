Почему аварии стали тяжелее, что делать с самокатами на дорогах и правда ли, что никто не любит водителей BMW? Мы поговорили с основателем сообщества EZ-дуны

Как пришла идея создать такую группу? У кого она родилась и как воплощалась? Какова была изначальная цель?

Идея создать сообщество возникла в далеком 2013-м году, и это был некий ”зал славы” для нерадивых водителей, плюющих на правила. Вначале группа была локальной, между несколькими друзьями. А уже потом понеслось… Раньше мы в "Живом журнале" все общались, потом в Facebook ушли, когда там какая-то движуха начиналась. Так у нас местная "фэйсбучная команда" появилась, мы решили показывать, как народ паркуется и ездит. Тогда еще не было регистраторов даже. Где-то полгода в группе было 30-40 человек, а потом пошло-поехало. На рекламу, кстати: мы вообще не тратили, изначально решили так — без раскрутки денежной.

И в чем же секрет вашего успеха?

Сложно однозначно ответить. Возможно в теплой и веселой атмосфере, и уважении между участниками. Возможно в острых и серьезных обсуждениях достаточно сложных тем. Живое общение, жаркие споры и взгляды с разных сторон.

А может мы выделяемся оперативностью, так как группа без премодерации (в этом есть как плюсы, так и минусы). Самые свежие новости и дорожная обстановка у нас. Но с другой стороны — и плохие посты мы удаляем позже.

Можете дать совет тем, кто только начинает развивать собственную группу — не обязательно автомобильной тематики?

Заниматься нужно этим, силы вкладывать. Между организатором и участниками честность какая-то должна быть. То есть, если говорится одно, а делается другое — это нехорошая история. И агрессивной рекламой не заниматься — сейчас это отталкивает просто.

EZ-дуны — почему такое название? И имеет ли какое-то отношение к латвийской группе похожей тематики?

Почему полу-латиницей? Чтобы запоминалось и выделялось. ”EZ-” бросается в глаза, и пригождается теперь для обозначения связи с сообществом. Но вначале мы об этом не задумывались, имя использовалось в кругу друзей, а потом уже ”прилипло”. Кстати, имя зарегистрировано официальной торговой маркой, и необычное написание помогло при регистрации

Что касается латвийской группы с похожим названием и схожей тематикой — они появились только спустя 2 года, после того как мы уже немного развились в Эстонии. (31 мая 2013 и 30 августа 2015). Еще позже у нас появились последователи и в других странах. Мы были первыми.