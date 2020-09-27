Почему аварии стали тяжелее, что делать с самокатами на дорогах и правда ли, что никто не любит водителей BMW? Мы поговорили с основателем сообщества EZ-дуны

Почти 58 тысяч участников, острый юмор, атмосфера взаимовыручки и ни цента, потраченного на рекламу или "раскрутку" — так можно охарактеризовать сообщество в Facebook EZ-дуны! RusDelfi пообщался с одним из его создателей, который стоял у истоков — Тимофеем Кибизовым.
Как пришла идея создать такую группу? У кого она родилась и как воплощалась? Какова была изначальная цель?
Идея создать сообщество возникла в далеком 2013-м году, и это был некий ”зал славы” для нерадивых водителей, плюющих на правила. Вначале группа была локальной, между несколькими друзьями. А уже потом понеслось… Раньше мы в "Живом журнале" все общались, потом в Facebook ушли, когда там какая-то движуха начиналась. Так у нас местная "фэйсбучная команда" появилась, мы решили показывать, как народ паркуется и ездит. Тогда еще не было регистраторов даже. Где-то полгода в группе было 30-40 человек, а потом пошло-поехало. На рекламу, кстати: мы вообще не тратили, изначально решили так — без раскрутки денежной.
Сложно однозначно ответить. Возможно в теплой и веселой атмосфере, и уважении между участниками. Возможно в острых и серьезных обсуждениях достаточно сложных тем. Живое общение, жаркие споры и взгляды с разных сторон.
А может мы выделяемся оперативностью, так как группа без премодерации (в этом есть как плюсы, так и минусы). Самые свежие новости и дорожная обстановка у нас. Но с другой стороны — и плохие посты мы удаляем позже.
Можете дать совет тем, кто только начинает развивать собственную группу — не обязательно автомобильной тематики?
Заниматься нужно этим, силы вкладывать. Между организатором и участниками честность какая-то должна быть. То есть, если говорится одно, а делается другое — это нехорошая история. И агрессивной рекламой не заниматься — сейчас это отталкивает просто.
EZ-дуны — почему такое название? И имеет ли какое-то отношение к латвийской группе похожей тематики?
Почему полу-латиницей? Чтобы запоминалось и выделялось. ”EZ-” бросается в глаза, и пригождается теперь для обозначения связи с сообществом. Но вначале мы об этом не задумывались, имя использовалось в кругу друзей, а потом уже ”прилипло”. Кстати, имя зарегистрировано официальной торговой маркой, и необычное написание помогло при регистрации
Что касается латвийской группы с похожим названием и схожей тематикой — они появились только спустя 2 года, после того как мы уже немного развились в Эстонии. (31 мая 2013 и 30 августа 2015). Еще позже у нас появились последователи и в других странах. Мы были первыми.
Сейчас мы с соседями ладим, а с администратором — дружим и сотрудничаем. Иногда согруппники путаются и ошибаются адресами, или просят помощи в соседней стране.
Есть у вас участники из других стран?
Да, примерно 90 процентов у нас — Эстония, остальные — Латвия, Литва и Финляндия. России почти нет, у них своя атмосфера. Есть, кстати, маленький процент людей из Казахстана, которые иногда появляются в Эстонии. Но мы все это отслеживаем, на входе в группу стоят уточняющие вопросы, чтобы понять, зачем человек вступает. А то у нас когда-то был поток пользователей из Китая — ботов, конечно. Но цифры ведь нам не особо нужны, главное, чтобы люди были живые.
Топ-3 запрета на публикации в группе. Чего делать категорически нельзя?
Баяны (повторение уже опубликованных постов - прим. RusDelfi) и копипаста. Никакого мусора из Сети, который большинство участников уже видели на других ресурсах. Особенность группы — авторские публикации, с упором на новости Эстонии, а заимствованные из Интернета посты с сотнями и тысячами просмотров удаляются администрацией.
Бездоказательные обвинения и истерики.
Сообщество большое, публикацию прочитает большое количество людей и это надо учитывать. Ответственность за правдивость публикации целиком лежит на авторе, И чтобы избежать недоразумений и предвзятости — доказательства и подтверждения слов — обязательны.
Публикации не по теме сообщества, или противоречащие правилам группы.
Администраторы следят за соответствием правилам именно для того, чтобы сообщество оставалось не только уютным, дружелюбным и веселым, но и тематическим, удобным, интересным. И информация в нем заслуживала доверия.
Чем занимаетесь лично вы? Профессия связана с автомобильной тематикой
Профессия далека от автомобилей — торговля. И в устройстве автомобиля я разбираюсь на уровне пользователя, может самую малость продвинутого. Поэтому не лезу сам, а ремонтируюсь в надежном сервисе.
Сколько редакторов у группы, как организована работа?
Нас пока четверо. Все модераторы тоже люди с работой, семьями и заботами, и присматривают за сообществом по мере сил и возможностей. Мы не контролируем сообщество 24/7, да и не должны этого делать. Но реакция быстрая, и в этом нам помогают сами согруппники, обращая наше внимание на непорядок в какой-то публикации или комментариях. но что интересно, людей, напрямую связанных с тематикой сообщество нету — у нас в команде помимо меня программист, человек, занятый на производстве, и даже медработник.
Но ответственность, конечно, чувствуется, просто так уже не бросить. Хотя отдыхать, конечно, от всего этого нужно, выскочить телефоны, компьютеры и побыть оффлайн, это разгружает. Для этого и есть отпуск.
Сейчас группа близка к вашему идеальному видению?
Идеал на то и идеал, чтобы быть недостижимым. Но мы стараемся. На данный момент ”EZ-дуны” развиваются и растут, и в целом направлением развития я доволен. У нас получилось главное — создать сообщество, а не просто абстрактную ”группу”. Острое, быстрое и очень активное сообщество интересных и живых людей. Благодаря участникам — у нас всегда самая свежая информация по всем тематическим вопросам. Сообщники всегда в курсе событий, и готовы прийти на помощь в любое время и в любом месте. Если вдруг в пути произошла неприятность вроде севшего аккумулятора, пробитого колеса или застревания в сугробе — участники знают что помощь недалеко, и найдется отзывчивый согруппник. Люди едут друг другу на помощь в такие дальние дали, что удивляешься. Кому-то интересно, а кто-то хочет немножко заработать. Мы это не запрещаем, но просим заранее указать, если человек выезжает не бесплатно. Потому что были случаи, когда водитель приезжал, а у человека не было с собой денег.
А если понадобится ”тяжелая артиллерия” — у группы есть контакты коммерческих буксиров и спасателей на тяжелой технике.
Есть и повод гордиться участниками помогающими удаленно: ”Коллективный разум” иногда решает такие хитрые технические задачки — что хочется аплодировать.
Еще есть над чем поработать конечно. Иногда поступают жалобы на троллинг или серьезных темах или технических вопросах, но постепенно привыкают различать грань, где повеселиться а где строго по делу. Есть и проблема с хамством, враждебностью и высокомерием отдельных личностей, которую постепенно решаем с помощью функционала соцсети.
В общем, группа живая, в ней каждый день новые вызовы. Но впереди еще столько идей, ждущих своего часа. Сейчас в Facebook идут преобразования, так что просто нужно дождаться. На данный момент не все работает как надо, то, что хочется увидеть — только в процессе.
Открою небольшой секрет, что в будущем планируется перевод группы частично на эстонский язык — так как запрос в обществе есть, в группе начали появляться эстоноговорящие, которые просят перевод. И нет такого, чтобы кто-то говорит "ты что сюда пришел"? В начале было, правда, не сейчас нет. Я не скажу, что эстонского языка стало намного больше, но в комментариях стало это появляться. С другой стороны, есть и такие, которые говорят, "переведите мне на эстонский, вы мне должны". Таких вежливо просим быть поуважительнее. В общем, если кто-то начинает у нас поднимать национальные вопросы, мы жестко пресекаем это. У нас вообще нет политики, если мы туда залезем, ничего хорошего не выйдет. Если кто-то начинает касаться политики, мы сразу отправляем в Delfi, кстати.
В последнее время у группы появились ответвления...
Да, у нас есть сообщество для самокатчиков, так как в последнее время этот вид транспорта стал крайне популярным, и кофейная группа. У нас есть специальные наклейки на стекло, если вы такую видите — фоткаете и приглашаете человека на чашку кофе. В Латвии, кстати, наоборот, если тебя сфотографировали, то кофе должен ты. А еще у нас есть различные пикники и сходки с шашлыками. Если корона опять не накроем, попробуем в Таллинне на Новый год опять собраться, в прошлом году очень позитивно у нас получилось — даже салют организовали участники.
По поводу самокатов, ждете принятия закона, определяющего их статус?
Конечно! Потому что сейчас самокатчик — это очень быстрый и незаметный пешеход, "придавить", которого очень легко. Водителям сложно их замечать, да и самокатчикам не легче. На дороге они мешают машинам, на велосипедных дорожках — велосипедам, а на тротуаре наоборот, им мешают пешеходы. В общем, вопрос сложный.
Были ли какие-то конфликтные ситуации, связанные с публикациями в группе?
Бывает. Поскольку в сообществе обсуждаются довольно острые темы — без конфликтов не обходится. В основном люди понимают, за что оказались в публикации, и принимают критику адекватно. А ”уголовных романтиков” в расчёт не берём.
Бывают и угрозы с требованиями удалить фото или жалобу на некачественную услугу. Если публикация годная, и соответствует правилам сообщества и законам ЭР — то просим связываться с авторами напрямую и договариваться.
Чтобы оставаться непредвзятыми, в сообществе всегда готовы выслушать вторую сторону конфликта. Я по возможности приглашаю к обсуждению фирму или человека, и даю возможность спокойно без нервов высказать свою точку зрения. В большинстве случаев это помогает разобраться в проблеме, и стороны договариваются между собой. Но пустых набросов не терпим, чтобы начать обсуждение — нужны веские доказательства.
Как у вас строятся отношения с полицией?
Полиция отслеживает, что у нас происходит. делают это сотрудники в свободное от работы время, насколько я понимаю. Не такого, чтобы кто-то сидел и контролировал нас, но если дело уже выходит за рамки, полиция вмешивается. Началось это тогда, когда мы уже немного раскрутились и начались какие-то горячие обсуждения. Мы ездили в полицию в каком-то году, разговаривали на этот счет, что мы может сделать с нашей стороны, что в силах полиции. обсудили, какие наши обязанности и права. Это было очень полезно, и хотелось бы еще.
Недавно вы ездили передавать приз человеку, который спас другому жизнь на дороге. Можете рассказать поподробнее, и характерны ли подобные проекты для группы?
Это было впервые. Была возможность, была поддержка этой идеи участниками, и наконец, эта женщина была участницей нашего сообщества. Живет она рядом, в Тарту, поэтому почему бы не сделать такую акцию? Нашлись и спонсоры, поддержавшие нас в этом хорошем деле. Подарили ей термос с символикой и благодарственное письмо. Последнее на эстонском, правда, но женщина русская, об этом потом только узнали, когда разговаривали.
А история была самая обычная — просто женщина вовремя среагировала, остановилась и избежала достаточно большой беды. Это была наша участница, в комментариях она не появляется активно, но посты читает.
Группа зарабатывает? Со стороны кажется — это идеальная площадка для рекламы автомобилей, аксессуаров.
”EZ-дуны” проект некоммерческий. Пока в сообществе даже рекламных постов нет. Поэтому расходы на содержание в порядке и развитие группы мы частично покрываем за счёт спонсорских обложек и прочей добровольной поддержки. Стараемся, экономим, чтобы хотя бы не вкладывать свои средства.
Были предложения долгосрочно ”продаться” очень крупному бизнесу, но мы ценим свободу и непредвзятость во мнениях. Поэтому ответ отрицательный. Группа не приносит дохода (опять-же пока), и работает на энтузиазме админов.
Дорожное движение в Эстонии. Правда ли, что аварии в последнее время участились?
Аварии стали тяжелее, почему-то стало больше алководителей. Раньше аварии были достаточно легкими, может быть, о них просто не знали . А сейчас информирование стало лучше, да и серьезнее аварии сделались именно из-за алкоголя и превышение скорости. Да даже элементарное неуважение на дороге, нежелание кого-то пропустить играет роль.
Так что стоит поработать над терпимостью к другим участникам дорожного движения будь то мотоцикл, велосипед или самокат. Добавить вежливости и взаимопонимания между водителями, улучшить культуру вождения и парковки. Ну и как вишенка — соблюдение скоростного режима.
Самые проблемные перекрестки/дороги в Таллинн/Эстонии?
Затрудняюсь с ответом. У нас в Тарту обычно ругают круг у Лыунакескуса. В Таллинне бываю редко, сложно сказать. В сообществе когда-то жарко обсуждали реверсивное движение Гонсиори, но сейчас вроде привыкли. Лаагна тее?
Стереотипы. Но эти самые стереотипы регулярно подтверждают сами водители БМВ (в основном молодые, на видавшем виды ”болиде”). Есть много прекрасных водителей за рулем BMW, но они незаметны в потоке. А плохое запоминается лучше. Вот и имеем что имеем. Плюс добавим, что некоторые поклонники Марки Которую Нельзя Называть очень ранимы, и стараясь всеми силами оправдать поведение коллеги — слишком быстро выходят из себя. Я, кстати, тоже одно время был водителем BMW, но правила не нарушал!
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