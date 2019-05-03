Победный кубок соревнований помощников полицейских увезли снова в Пыхьяскую префектуру

Первое место завоевала команда Põhja_1, участниками которой были Яаго Мяннисте и Антон Тощук. Они были лучшими в таких пунктах соревнований как ”Площадка” и ”Стрельба”. Яаго и раньше удавалось в своих руках держать кубок победителей помощников полицейских, для Антона это впервые. ”Было здорово и познавательно,” прокомментировали сегодняшний день победители. ”Находясь в патруле, полицейские и помощники полицейских сталкиваются, как правило, с негативными эмоциями, но то чувство, которое испытываешь, когда удалось кому-то помочь, и есть та причина, по которой мы хотим выполнять работу помощника полицейского в наше свободное время,” сказали помощники полицейских Яаго Мяннисте и Антон Тощук.

На втором месте команда Põhja_2, в состав которой входили Алар Олуп и Кристофер-Кевин Кунила. Бронзу увезли домой Прийт Кирсисте и Яак Мадисон из команды Põhja_3.

Главный судья соревнований Агур Техвер сказал, что день соревнований напоминал по большому счёту реальные события. ”Также, как и в обычной смене полицейского патруля, команда получала вызов и приступала к его разрешению. День был насыщенным, и я рад, что участники отнеслись к заданиям со всей серьёзностью, но и в то же время наслаждались самим процессом. Уверен, что каждый из них научился сегодня чему-то новому,” сказал главный судья соревнований.

Команды прошли 10 пунктов соревнований: стрельба, тактика, медицина, несчастный случай, общение с прессой, поиски, теория, площадка и спортивное соревнование. Команды должны были ещё выполнить домашнее задание на тему превенции. По мнению жюри, лучше всего с этим заданием справилась команда Põhja_3, у кого была идея #hoolinroolis (забочусь за рулём), направленная на безопасное движение.

Всего в соревнованиях участвовало 12 команд со всей Эстонии.