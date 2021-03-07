По заболеваемости коронавирусом Эстония впереди Финляндии, Латвии и Литвы

За последние сутки в Эстонии был 1321 новый случай заболевания коронавирусом. В сравнении с нашей страной гораздо меньше новых заболеваний сегодня выявлено в Финляндии, Латвии и Литвы.
Финляндия
В Финляндии зарегистрировано 511 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает Ведомство здоровья и социального развития THL. Наибольшее количество заражений, 365, вновь приходится на медицинский округ Хельсинки и Уусимаа, пишет Yle.
Ранее Университетская больница Пирканмаа TAYS сообщила, что в регионе было в субботу выявлено рекордное количество заражений за день — 52 случая. Все случаи пока не занесены в базу данных THL.
Вакцинировано от коронавируса 480 647 человек, это 8,6 % от всего населения. Обе дозы вакцины получили 84 622 человека, то есть 1,5 % от всех жителей Финляндии.
Латвия
За прошедшие сутки в Латвии выявлены 322 новых случая Covid-19, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ). Скончались восемь человек, передает rus.delfi.lv.
Четверо умерших были в возрастной группе 70 — 79 лет, ещё четверо — в возрасте от 80 до 89 лет.
Всего в субботу проведены 5226 анализов на Covid-19, доля положительных результатов составила 6,2%. Двухнедельный показатель заболеваемости составляет 461,9 случаев на 100 000 жителей.
С начала эпидемии коронавирусом в Латвии заразились 90 331 человека.
По данным Национальной службы здравоохранения, в субботу в больницы поступили 58 пациентов Covid-19. Всего в стационарах лечатся 757 пациентов, из них 72 в тяжелом состоянии. Выписан 21 пациент.
Литва
В Литве за минувшие сутки выявлено 390 новых случаев коронавируса, 6 человек скончались, передает ru.delfi.lt.
Статистика:
390 — количество новых случаев за минувший день
437 — среднее суточное количество новых случаев за последние 7 дней
202 214 — общее количество случаев коронавируса (из них лабораторно подтверждено: 196 034)
6885 болеют (декларировано: 51 134)
188 191 выздоровели (декларировано: 143 942)
7138 умерли.
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Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
- Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
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