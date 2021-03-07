По заболеваемости коронавирусом Эстония впереди Финляндии, Латвии и Литвы

Финляндия

В Финляндии зарегистрировано 511 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает Ведомство здоровья и социального развития THL. Наибольшее количество заражений, 365, вновь приходится на медицинский округ Хельсинки и Уусимаа, пишет Yle.

Ранее Университетская больница Пирканмаа TAYS сообщила, что в регионе было в субботу выявлено рекордное количество заражений за день — 52 случая. Все случаи пока не занесены в базу данных THL.

Вакцинировано от коронавируса 480 647 человек, это 8,6 % от всего населения. Обе дозы вакцины получили 84 622 человека, то есть 1,5 % от всех жителей Финляндии.

Латвия

За прошедшие сутки в Латвии выявлены 322 новых случая Covid-19, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ). Скончались восемь человек, передает rus.delfi.lv.

Четверо умерших были в возрастной группе 70 — 79 лет, ещё четверо — в возрасте от 80 до 89 лет.

Всего в субботу проведены 5226 анализов на Covid-19, доля положительных результатов составила 6,2%. Двухнедельный показатель заболеваемости составляет 461,9 случаев на 100 000 жителей.

С начала эпидемии коронавирусом в Латвии заразились 90 331 человека.

По данным Национальной службы здравоохранения, в субботу в больницы поступили 58 пациентов Covid-19. Всего в стационарах лечатся 757 пациентов, из них 72 в тяжелом состоянии. Выписан 21 пациент.

Литва

В Литве за минувшие сутки выявлено 390 новых случаев коронавируса, 6 человек скончались, передает ru.delfi.lt.

Статистика:

390 — количество новых случаев за минувший день

437 — среднее суточное количество новых случаев за последние 7 дней

202 214 — общее количество случаев коронавируса (из них лабораторно подтверждено: 196 034)

6885 болеют (декларировано: 51 134)

188 191 выздоровели (декларировано: 143 942)

7138 умерли.

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Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!

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