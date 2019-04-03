По всей стране начинается доставка стартовых пакетов Дня полезных дел ”Сделаем!”

В этом году в стартовые пакеты входят средства для оказания первой помощи, рабочие перчатки, овсяные батончики, мука для выпекания блинов, кетчуп, книга ”Indiaani tarkuste raamat” на эстонском языке, свежий выпуск журнала National Geographic Eesti, газета ”Talguline” на эстонском языке, льготный купон от строительного и садового магазина, ваучер на путешествие на пароме, значок организатора толоки, наклейки, плакаты для наружной рекламы, памятка на случай кризиса, памятка для организатора толоки и прочие советы.

По числу толок прошлого года в этом году также запланировано 2100 стартовых пакетов, укомплектовать которые помогли волонтеры, среди которых были и сотрудники KÜSK и Tele2. Команда ”Сделаем!” приглашает при первой возможности зарегистрировать свою толоку, потому как на всех стартовых пакетов может не хватить. Подробнее о том, как именно получить свой стартовый пакет, читайте на странице „Сделаем!” по адресу http://www.teemeara.ee/organizatoru/startovyj-paket.

Этой весной в сотрудничестве с Omniva продолжается традиция установки групповых почтовых ящиков. Групповые почтовые ящики получат 150 самых быстрых организаторов толок. Подробнее здесь: http://www.teemeara.ee/organizatoru/pochtovye-yashiki-vam-v-podarok.

В этом году День полезных дел ”Сделаем!” состоится по всей стране 4 мая. В этом году участникам мероприятия как обычно предлагаются и различные фокус-темы. Совместно с Фондом песни и танца этой весной организаторы призывают благоустроить в своем крае обладающие культурной ценностью места, находящиеся на пути следования огня в честь праздника песни и танца. Кроме этого предложения и традиционных ежегодных весенних работ предлагается разместить во дворах библиотеки и участвовать в толоках по изучению первоцветов, чтобы помочь ученым Тартуского университета оценить видовое многообразие и состояние природы. Подробнее на сайте www.teemeara.ee/ru.

Организаторы Дня полезных дел ”Сделаем!”: Фонд природы Эстонии, Эстонское движение деревень ”Родной край”/Kodukant и сформированная ими сеть единомышленников. Партнеры мероприятия: Kodanikuühiskonna Sihtkapital, Tamrex, H&M, Vizeum, Omniva, Tele2, Nordic HotelForum, Фонд эстонского праздника песни и танца и др.

Стартовые пакеты помогли наполнить: Tamrex, Kodanikuühiskonna Sihtkapital, Terviseamet, Corny, Vilma, Bauhof, Salvest, Tallink, MTÜ Lilleoru, National Geographic Eesti, Balti Logistika и Ecoprint. Доставкой стартовых пакетов занимается Omniva.

День полезных дел ”Сделаем!” — это ежегодное традиционное событие, каждую весну объединяющее десятки тысяч человек по всей стране за важной и полезной для них работой — такой, какую сообща выполнить быстрее и приятнее, чем в одиночку. Регистрация толок на сайте www.teemeara.ee началась в марте и набирает темпы в апреле, выдача стартовых наборов и регистрация участников уже началась. В 2018 году в 1277 толоках приняло участие 53 128 человек, или 4% жителей Эстонии.