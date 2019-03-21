21.03.2019, 17:50

По всей Эстонии пройдут мероприятия в память о жертвах мартовской депортации 1949 года

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Märtsiküüditamise aastapäev Tallinnas
Märtsiküüditamise aastapäev TallinnasFoto: Hendrik Osula

25 марта минует 70 лет со дня, когда началась мартовская депортация, и по инициативе многих гражданских объединений по всей стране пройдут памятные мероприятия, сообщается в пресс-релизе.

В 16 часов на мемориале жертвам коммунизма в Таллинне начнется памятная церемония и возложение венков. В ходе церемонии будут открыты новые именные таблички, посвященные 200 жертвам репрессий, а также памятная доска без вести пропавшим жертвам. Эти имена были установлены при содействии родственников после открытия мемориала в августе 2018 года.

На церемонии произнесут речь президент Эстонской Республики Керсти Кальюлайд, министр юстиции Урмас Рейнсалу, председатель Эстонского союза ”Мементо” Арнольд Альясте и представитель Эстонского союза студенческих корпораций Хенри Зибо. На открытии новых именных табличек выступит писательница и поэтесса Леэло Тунгал, чья бабушка была депортированная в 1949 году — ее имя на одной из табличек. Об исследовательской работе, стоящей за мемориалом, расскажет член правления Эстонского института исторической памяти Меэлис Марипуу. Выступит оркестр.

Все приглашаются почтить память жертв свечами, цветами и венками.

По традиции, в 18 часов начнется зажжение тысяч свечей на площади Свободы в Таллинне, на Ратушной площади в Нарве, на Ратушной площади в Тарту и на площади Независимости в Пярну. С помощью лазерной технологии на площади Свободы будут проецироваться история депортации и имена депортированных.

”К сожалению, время уносит тех, кто лично пережил коммунистический террор. На живых ложится все более весомая обязанность хранить память об этой трагедии и передавать знания о тяжком, но поучительно историческом опыте новым поколениям. Забывчивость опасна, ибо она отворяет ворота человеконенавистническим идеологиям. Многие народы пережили в 20 веке ужасы тоталитарных режимов, поэтому мы должны прилагать международные усилия, чтобы осведомленность об исторических событиях росла по всему миру. Это придаст нам уверенности в будущем”, — заявил руковолитель общественных связей Эстонского института исторической памяти Сергей Метлев.

”Мы хотим, чтобы молодежь помнила о правах человека и свободах, которые в тот день исчезли. Важно помнить о моментах в истории, когда политические репрессии повлекли за собой уничтожение свободы”, — сказал вице-председатель Эстонского союза молодежных объединений Микк Таррос.

По случаю дня памяти, Батарейная тюрьма — один из символов тоталитарных репрессий — окрасится в красный цвет. Эстонский институт исторической памяти развивает в Батареи при поддержке Эстонского государства Международный музей памяти жертв коммунизма. Уже в мае 2019 года часть уникального комплекса будет открыта для посещения — там будет расположена выставка об истории крепости и преступлениях коммунизма. Больше информации о проекте музея здесь: www.communismvictimsmuseum.com.

Памятные мероприятия организовывают: гражданская организация ”Тулиписар”, Эстонский союз ученических представительств, Эстонский союз молодежных объединений, Эстонский союз ”Мементо, Эстонский институт исторический памяти, Институт прав человека, молодежное объединение ”Открытая Республика”, творческий коллектив ”След”, Музей оккупаций и свободы ”Вабаму” в сотрудничестве с министерством юстиции Эстонии.

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