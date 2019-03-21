По всей Эстонии пройдут мероприятия в память о жертвах мартовской депортации 1949 года

”К сожалению, время уносит тех, кто лично пережил коммунистический террор. На живых ложится все более весомая обязанность хранить память об этой трагедии и передавать знания о тяжком, но поучительно историческом опыте новым поколениям. Забывчивость опасна, ибо она отворяет ворота человеконенавистническим идеологиям. Многие народы пережили в 20 веке ужасы тоталитарных режимов, поэтому мы должны прилагать международные усилия, чтобы осведомленность об исторических событиях росла по всему миру. Это придаст нам уверенности в будущем”, — заявил руковолитель общественных связей Эстонского института исторической памяти Сергей Метлев.
”Мы хотим, чтобы молодежь помнила о правах человека и свободах, которые в тот день исчезли. Важно помнить о моментах в истории, когда политические репрессии повлекли за собой уничтожение свободы”, — сказал вице-председатель Эстонского союза молодежных объединений Микк Таррос.
По случаю дня памяти, Батарейная тюрьма — один из символов тоталитарных репрессий — окрасится в красный цвет. Эстонский институт исторической памяти развивает в Батареи при поддержке Эстонского государства Международный музей памяти жертв коммунизма. Уже в мае 2019 года часть уникального комплекса будет открыта для посещения — там будет расположена выставка об истории крепости и преступлениях коммунизма. Больше информации о проекте музея здесь: www.communismvictimsmuseum.com.
Памятные мероприятия организовывают: гражданская организация ”Тулиписар”, Эстонский союз ученических представительств, Эстонский союз молодежных объединений, Эстонский союз ”Мементо, Эстонский институт исторический памяти, Институт прав человека, молодежное объединение ”Открытая Республика”, творческий коллектив ”След”, Музей оккупаций и свободы ”Вабаму” в сотрудничестве с министерством юстиции Эстонии.