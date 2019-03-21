По всей Эстонии пройдут мероприятия в память о жертвах мартовской депортации 1949 года

В 16 часов на мемориале жертвам коммунизма в Таллинне начнется памятная церемония и возложение венков. В ходе церемонии будут открыты новые именные таблички, посвященные 200 жертвам репрессий, а также памятная доска без вести пропавшим жертвам. Эти имена были установлены при содействии родственников после открытия мемориала в августе 2018 года.

На церемонии произнесут речь президент Эстонской Республики Керсти Кальюлайд, министр юстиции Урмас Рейнсалу, председатель Эстонского союза ”Мементо” Арнольд Альясте и представитель Эстонского союза студенческих корпораций Хенри Зибо. На открытии новых именных табличек выступит писательница и поэтесса Леэло Тунгал, чья бабушка была депортированная в 1949 году — ее имя на одной из табличек. Об исследовательской работе, стоящей за мемориалом, расскажет член правления Эстонского института исторической памяти Меэлис Марипуу. Выступит оркестр.

Все приглашаются почтить память жертв свечами, цветами и венками.

По традиции, в 18 часов начнется зажжение тысяч свечей на площади Свободы в Таллинне, на Ратушной площади в Нарве, на Ратушной площади в Тарту и на площади Независимости в Пярну. С помощью лазерной технологии на площади Свободы будут проецироваться история депортации и имена депортированных.