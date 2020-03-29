29.03.2020, 13:18

По телефону горячей линии Центра тревоги волонтеры ответили на 20 000 звонков

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Häirekeskuse 112 päeva meediaüritus
Häirekeskuse 112 päeva meediaüritusFoto: Rauno Volmar

По открытому с понедельника, 16 марта, по предложению Департамента здоровья телефону горячей линии Центра тревоги на сегодня отвечено на 20 000 звонков по вопросам, касающимся чрезвычайной ситуации и распространения коронавируса. За последнюю неделю значительно выросло количество звонков на русском языке, которое составляет треть всех обращений.

По телефону горячей линии 1247, открытому для ответов на вопросы, касающиеся чрезвычайной ситуации и распространения коронавируса, на сегодняшней день отвечено на 20 000 звонков. По словам генерального директора Центра тревоги Кятлин Альвела, за последнюю неделю получило подтверждение то, что этот информационный канал дотянулся и до русскоязычного населения.

”Мы со своей стороны приступили к дополнительной и более точно нацеленной информационной работе среди русскоязычного населения. Благодаря этому количество звонков от русскоязычного населения достигло трети”, — сказала Альвела и добавила, что вопросы русскоязычного населения не отличаются от тех, которые задают люди, говорящие на эстонском.

Альвела добавила, что, когда количество звонков на русском языке увеличилось, Центр тревоги увеличил и свои возможности на них отвечать.

”В среду, 25 марта, мы по номеру 1247 ответили за сутки в общей сложности на 3200 звонков. Этот рост возник в основном под влиянием разосланных населению информационных SMS. Люди хотели уточнить полученную информацию. Особенно это касалось более пожилого русскоязычного населения. К счастью, мы были к этому готовы и укомплектовали свои волонтерские смены большим количество людей со знанием русского языка. Можно сказать, что мы очень хорошо справились с этим скачкообразным ростом”, — отметила Альвела.

Основные вопросы, с которыми люди звонят сегодня на номер 1247, и в случае эстоноязычного, и в случае русскоязычного населения одни и те же. Больше всего вопросов связано с ограничениями на передвижение и его влиянием на жизнь людей. Куда можно идти, что открыто, в каких случаях нужно оставаться дома. Звонящие на обоих языках спрашивают, как и на каких основаниях проводится тестирование. Те, кто обращаются на русском языке, больше интересуются информацией о вариантах государственной поддержки, а также о ходатайствовании в получении документов и их выдаче.

С понедельника, 16 марта, начал работу телефон горячей линии Центра тревоги 1247, предназначенный в первую очередь для разгрузки номера 112 и консультационной линии семейных врачей 1220. Позвонив по номеру 1247, люди могут на эстонском, английском или русском языке получить информацию по вопросам, касающимся чрезвычайной ситуации и распространения коронавируса. Из-за пределов Эстонии звонить следует по телефону +372 600 1247. Сообщаемая по данному номеру информация официально подтверждена и доступна также на сайте www.kriis.ee. Вопросы, ответов на которые на момент обращения еще нет, направляются в Государственную канцелярию, которая помогает получить их у соответствующих учреждений.

На первом этапе персонал номера 1247 предоставляется Министерством внутренних дел, Академией внутренней безопасности, Спасательным департаментом, Министерством окружающей среды и организацией Naiskodukaitse. В общей сложности обучение прошли более 100 волонтеров, которые готовы принимать звонки круглосуточно. Всего в региональных филиалах Центра тревоги в Таллинне, Тарту, Пярну и Йыхви в течение суток работает около 40 добровольцев.

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