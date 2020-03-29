По телефону горячей линии Центра тревоги волонтеры ответили на 20 000 звонков

По телефону горячей линии 1247, открытому для ответов на вопросы, касающиеся чрезвычайной ситуации и распространения коронавируса, на сегодняшней день отвечено на 20 000 звонков. По словам генерального директора Центра тревоги Кятлин Альвела, за последнюю неделю получило подтверждение то, что этот информационный канал дотянулся и до русскоязычного населения.

”Мы со своей стороны приступили к дополнительной и более точно нацеленной информационной работе среди русскоязычного населения. Благодаря этому количество звонков от русскоязычного населения достигло трети”, — сказала Альвела и добавила, что вопросы русскоязычного населения не отличаются от тех, которые задают люди, говорящие на эстонском.

Альвела добавила, что, когда количество звонков на русском языке увеличилось, Центр тревоги увеличил и свои возможности на них отвечать.

”В среду, 25 марта, мы по номеру 1247 ответили за сутки в общей сложности на 3200 звонков. Этот рост возник в основном под влиянием разосланных населению информационных SMS. Люди хотели уточнить полученную информацию. Особенно это касалось более пожилого русскоязычного населения. К счастью, мы были к этому готовы и укомплектовали свои волонтерские смены большим количество людей со знанием русского языка. Можно сказать, что мы очень хорошо справились с этим скачкообразным ростом”, — отметила Альвела.