По Таллинну разъезжает трамвай с изображением Яны Тоом. Кылварт говорит, что все по закону

”На основании чего выбираются люди, которые получат трамвай своего имени? Не кажется ли мэру, что это скрытая предвыборная реклама? Член горсобрания Прийт Пярн тоже имеет возможность заиметь трамвай его имени?”, — спросил политик.

Кылварт в ответ на запрос сказал, что все сделано в соответствии с законом о рекламе. ”Экспонировать рекламу на общественном транспорте может каждый, кто готов оплатить услугу в соответствии с прейскурантом рекламных площадей Tallinna Linnatranspordi AS”, — пояснил мэр и добавил, что внешний вид рекламы должен быть согласован с Tallinna Linnatranspordi AS.

Данный трамвай не имеет отношения к проекту, в рамках которого городские травмами получили имена известных деятелей. Речь идет о рекламе бюро евродепутата Яны Тоом.

”Возможность продекламировать свое предприятие или услуги есть у всех, если реклама соответствует установленным законом о рекламе требованиям”, — отметил Кылварт.