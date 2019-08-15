15.08.2019, 20:46

"По существу он выстрелил мне в спину". Март Хельме назвал причины, по которым гендиректор полиции стал неугоден


rus.delfi.ee
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Valitsuse pressikonverents, Raivo Aeg, Mart Helme, Taavi Aas
Mart Helme valitsuse pressikonverentsilFoto: Tiit Blaat

Министр внутренних дел Эстонии Март Хельме заявил, что чаша его терпения в отношении гендиректора Департамента полиции и погранохраны переполнилась вчера, когда тот выступил в СМИ с заявлением на тему сокращения полицейских.

"Причин больше, но поводом были вчерашние заявления в прессе о том, что он вынужден сокращать полицейских. Чаша переполнилась. Есть и другие дела. Расследование в отношении его деятельности, которое мы инициируем, рассматривает целую кучу различных дел, в том числе финансовых, но об этом я детально говорить не буду", — сказал Хельме порталу Delfi.

Существенной причиной, по словам министра, является то, что Вахер не захотел поддержать решение правительства о создании резерва внутренней защиты, а также реорганизации погранохраны. "Я не могу работать с человеком, который работает в духе противостояния правительству и коалиционному договору", — пояснил Хельме.

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"Это спекуляции, что мы с весны искали причины от него избавиться. Тогда бы мы использовали скандал с плагиатом. Противоречия пошли в последнее время и прежде всего из-за того, что я вижу, что с ним невозможно сотрудничать", — добавил Хельме.

Последней каплей, как сказал глава МВД, стало заявление Вахера о том, что правительство вынуждает сокращать полицейских и что с него это требуют, не оставляя ничего другого. "Это абсолютная ложь. Он должен был найти возможности для урезания расходов и прийти с ними в министерство, где их рассмотрели бы вместе с другими входящими в систему ведомствами. Он повторял в прессе чистую ложь снова и снова".

"Я говорил с ним сегодня по телефону и объяснил, что это было не соло Мартина Хельме, это была моя позиция — он в среду по существу выстрелил мне в спину, поэтому нам нет смысла продолжать (совместную работу - ред.). Я предложил, чтобы он сам подал в отставку, он сказал, что подумает над этим".

Подделку документа канцлера МВД Хельме прокомментировать не смог, так как на месте не был и бумагу не видел. По мнению Хельме, это показывает, что Эльмару Вахеру не за что другое ухватиться, кроме как обвинять кого-то в противозаконности.

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