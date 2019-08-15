"По существу он выстрелил мне в спину". Март Хельме назвал причины, по которым гендиректор полиции стал неугоден

"Причин больше, но поводом были вчерашние заявления в прессе о том, что он вынужден сокращать полицейских. Чаша переполнилась. Есть и другие дела. Расследование в отношении его деятельности, которое мы инициируем, рассматривает целую кучу различных дел, в том числе финансовых, но об этом я детально говорить не буду", — сказал Хельме порталу Delfi.

Существенной причиной, по словам министра, является то, что Вахер не захотел поддержать решение правительства о создании резерва внутренней защиты, а также реорганизации погранохраны. "Я не могу работать с человеком, который работает в духе противостояния правительству и коалиционному договору", — пояснил Хельме.

"Это спекуляции, что мы с весны искали причины от него избавиться. Тогда бы мы использовали скандал с плагиатом. Противоречия пошли в последнее время и прежде всего из-за того, что я вижу, что с ним невозможно сотрудничать", — добавил Хельме.

Последней каплей, как сказал глава МВД, стало заявление Вахера о том, что правительство вынуждает сокращать полицейских и что с него это требуют, не оставляя ничего другого. "Это абсолютная ложь. Он должен был найти возможности для урезания расходов и прийти с ними в министерство, где их рассмотрели бы вместе с другими входящими в систему ведомствами. Он повторял в прессе чистую ложь снова и снова".