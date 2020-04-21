По сравнению с прошлым годом число обращений в EMO сократилось в марте на 10 000. В чем причина?

Руководитель центра экстренной медицины Ида-Таллиннской центральной больницы Мярт Пыллувеэр сказал, что резко упало число необоснованных обращений. "Мы и раньше знали, что из обращающихся в центр пациентов по-настоящему находятся в крайней ситуации 10-12%.", - отметил врач и добавил, к снижению числа обращений привели настойчивые призывы не приходить в центр только потому, что это удобно.

К тому же, по словам Пыллувеэра, мягкая зима и отсутствие льда обсусловили малое количество тяжелых травм.

Член правления Общества семейных врачей Ээро Мерилинд считает, что свою роль сыграло понимание людьми ситуации, что система здравоохранения перегружена другими проблемами. Люди также могут опасаться подцепить в медицинском учреждении коронавирус.

Мерилинд назвал в числе причин снижения обращений в EMO налаженный семейными врачами удаленный прием и консультация пациентов с использованием современных средств связи. "Раньше люди не всегда могли попасть на классический прием в семейному врачу, и обращались в EMO".

По данным Больничной кассы, самостоятельно в EMO в марте прошлого года обратились 27285 человек, а в марте 2020 года - 17 699. Число доставленных скорой помощью сократилось не так сильно: 6544 человека в этом марте против 7644 в 2019.