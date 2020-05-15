По случаю Дня Таллинна Кылварт впустил Ратаса в город

День Таллинна начался сегодня с традиционного праздничного открытия ворот на улице Люхике Ялг, где спустившийся в Нижний город с Тоомпеа на празднование Дня Таллинна премьер-министр Юри Ратас приветствовал мэра столицы Михаила Кылварта.
День Таллинна торжественно открыл мэр города Михаил Кылварт. Руководитель Пыхьяской префектуры полиции Кристиан Яани отчитался перед мэром и премьер-министром о происшествиях в столице и ситуации в связи с борьбой с коронавирусной инфекцией.
”Ситуация в Таллинне свидетельствует о том, что мы постепенно выходим из режима чрезвычайного положения, — сказал Кристиан Яани. — Последние дни показывают, что наши усилия уже направлены не на борьбу с вирусом, мы занимаемся поимкой медведей. Так что все в порядке, и в Таллинне безопасно”.
Мэр Таллинна Михаил Кылварт подчеркнул, что открытие ворот на Люхике Ялг всегда было значимым событием, но в этом году оно особенно символично.
”Мы открываем День Таллинна и в то же время открываем для жителей Таллинн — после ограничений, связанных с режимом чрезвычайной ситуации, — сказал Михаил Кылварт. — Мы делаем это очень осторожно, но с большой надеждой и смотря в будущее. Исторические стены Старого города помнят множество испытаний и трудностей. И мы сейчас пережили самое настоящее испытание. Кризис всегда преподносит уроки, и пережитое заставляет задуматься о том, насколько важно для нас место, где мы живем, и люди, которые с нами рядом. Насколько сильно мы зависим друг от друга, ведь только совместными усилиями мы можем справиться с трудностями. Я благодарю премьер-министра, правительство Эстонской Республики, а также всех жителей Таллина и Эстонии”.
По словам премьер-министра Юри Ратаса, встреча Нижнего и Верхнего городов символизирует плодотворное сотрудничество сторон.
”Благодарю горожан за минувшие два месяца, оказавшиеся очень сложными. Мне приятно видеть, как Таллинн выходит из кризиса”, — отметил Юри Ратас.
Премьер-министр выразил надежду, что по завершении режима чрезвычайной ситуации мы все приложим усилия для того, чтобы это никогда не повторилось.
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