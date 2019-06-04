По следам Кристофера Нолана Эстонии начали поступать предложения от крупных киностудий

Я искренне верю, что это только начало", — сказала директор Института кино Эстонии Эдит Сепп в радиопередаче "Vikerhommik" 3 июня.

"Обычно это так и происходит. Один известный человек попадает в Эстонию, получает здесь позитивный опыт — это очень важно, чтобы у него осталось хорошее впечатление от Эстонии, местных режиссеров и продюсеров, а также удобных условий для съемок. Тогда об этом начинают говорить, и я верю, что и другие студии заинтересуются работой в Эстонии", — пояснила Сепп.

По ее словам, было достаточно одного слуха о том, что Нолан будет снимать в Эстонии, чтобы заинтересовать другие студии. "Мы видели этот эффект на Каннском кинофестивале. Несмотря на то, что это было на уровне слуха, что Нолан, может быть, будет снимать в Эстонии, другие крупные студии уже связались с нашим руководителем проектов, который руководит данным проектом в Film Estonia, и сделали ему очень конкретные предложения", — рассказала Сепп.