По результатам исследования PISA финансовая грамотность эстонской молодежи находится на первом месте

Исследование в области финансовой грамотности сосредоточено на том, как молодые понимают связанные с деньгами вопросы и осознают сопутствующие этому риски, а также на том, как они пользуются этими знаниями для того, чтобы улучшить свое финансовое благосостояние и финансовое здоровье общества.

По словам министра образования и науки Майлис Репс, экономика нашей страны и дальнейший рост благосостояния людей в большой степени зависит от будущих финансовых решений нынешней молодежи. ”Очень важно поддержать инициативность учащихся, например, через создание ученических фирм, чтобы наши ребята получили необходимый опыт уже в школьном возрасте. Наши ребята — большие молодцы, и мы должны похвалить и тех, кто помогает им достигать замечательных результатов — семьи, учителей, а также предпринимателей и многих других — сказала Репс.

”Отличные знания в финансовой сфере позволят принимать более рациональные решения в будущем, поэтому речь идет о навыке, который очень важен для общества”, — подтвердила координатор PISA в Эстонии, главный специалист ЦУ Innove Гунда Тире.

Участие в исследовании PISA дает возможность сравнить уровень знаний и умений наших учащихся с результатами молодых людей того же возраста из других стран. В 2018 году в исследовании финансовой грамотности PISA приняли участие 117 000 молодых людей из 20 стран. В Эстонии участвовал 5371 человек, из которых 4000 (75%) проходили тест на эстонском языке и 1371 (25%) — на русском.

Средняя сумма баллов у молодых людей из Эстонии составила 547, что значительно выше среднего результата по ОЭСР (505 баллов). С этим результатом мы занимаем первое место, далее следуют Финляндия и Канада, которые делят второе и третье место (537 и 532 балла соответственно). Из соседей молодежь Латвии находится на 8-м месте с результатом в 501 балл, Литва с 498 баллами занимает 9-е место и Россия, получившая 495 баллов, находится на 10-м месте.

Результаты Эстонии показывают, что наши молодые люди обладают прочными базовыми финансовыми знаниями — базового уровня исследования достигли 95% молодых людей из Эстонии. Финансовая грамотность нашей молодежи в меньшей мере зависит от социально-экономического фона семьи и школы. Также нет большой разницы при сравнении результатов мальчиков и девочек или жителей городов и сельской местности. Это означает, что при освоении финансовой грамотности наша молодежь находится в боле равном положении, чем молодые люди в других странах.