По просьбам жителей в Хааберсти установили второй контейнер для сбора испанских слизней

По словам старейшины Хааберсти Андрэ Ханимяги, в установленный в конце июля контейнер по адресу Сооранна теэ, 20 местные жители принесли более полтонны слизняков. ”Пилотный проект, целью которого было оказание помощи местным жителям в борьбе с испанским слизняком, полностью себя оправдал, и местные жители попросили установить дополнительных контейнеров. В связи с этим мы приняли решение установить ещё один контейнер”, — сказал Ханимяги.

”Контейнер предназначен только для сбора испанского слизня, поэтому просим прочий мусор туда не бросать. Управа будет регулярно отвозить собранных слизней из контейнера в Таллиннский крематорий животных для их уничтожения”, — пояснил Ханимяги и добавил, что слизней необходимо, перед тем как опустить в контейнер, упаковать в пакет для предотвращения их выползания из контейнера. Стеклянную или пластиковую посуду в контейнер класть нельзя.

Собранных испанских слизней можно сдать в Таллиннский крематорий животных и самостоятельно. В целях предотвращения распространения испанского слизня Таллиннский крематорий животных (находится по адресу Раба, 40) готов бесплатно и в любом количестве принять собранных горожанами испанских слизней в часы работы, которые можно найти на домашней странице крематория www.loomakrematoorium.ee