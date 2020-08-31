По приглашению Эстонии Тихановская намерена обратиться к Совету Безопасности ООН

По данным агентства, Тихановская обратится к Совбезу ООН по видеосвязи и сделает это по приглашению Эстонии, которая сейчас входит в состав отвечающего за поддержание международного мира и безопасности органа.

20 августа сама Тихановская заявляла, что попросила главу МИД Эстонии Урмаса Рейнсалу поднять вопрос об угрозах в адрес членов координационного совета оппозиции перед Совбезом ООН.

”Международное общество обязано уважать права белорусского народа и защищать тех, кто нуждается в защите, от возможных угроз и незаконного преследования”, — объясняла свою просьбу Тихановская.

По официальным данным, оглашенным ЦИК Беларуси, победу на выборах 9 августа одержал уже занимающий пост президента Александр Лукашенко, за которого отдали более 80% голосов, однако сторонники оппозиции заявили о массовой фальсификации результатов. Согласно их подсчетам, большинство участников выборов проголосовали за соперницу Лукашенко Светлану Тихановскую.