31.08.2020, 13:54

По приглашению Эстонии Тихановская намерена обратиться к Совету Безопасности ООН

 (16)
EST
По приглашению Эстонии Тихановская намерена обратиться к Совету Безопасности ООН
Foto: PETRAS MALUKAS / AFP

Светлана Тихановская, которую представители белорусской оппозиции считают победителем прошедших 9 августа выборов президента страны, намерена обратиться к Совету Безопасности ООН 4 сентября. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на штаб Тихановской.

По данным агентства, Тихановская обратится к Совбезу ООН по видеосвязи и сделает это по приглашению Эстонии, которая сейчас входит в состав отвечающего за поддержание международного мира и безопасности органа.

20 августа сама Тихановская заявляла, что попросила главу МИД Эстонии Урмаса Рейнсалу поднять вопрос об угрозах в адрес членов координационного совета оппозиции перед Совбезом ООН.

”Международное общество обязано уважать права белорусского народа и защищать тех, кто нуждается в защите, от возможных угроз и незаконного преследования”, — объясняла свою просьбу Тихановская.

По официальным данным, оглашенным ЦИК Беларуси, победу на выборах 9 августа одержал уже занимающий пост президента Александр Лукашенко, за которого отдали более 80% голосов, однако сторонники оппозиции заявили о массовой фальсификации результатов. Согласно их подсчетам, большинство участников выборов проголосовали за соперницу Лукашенко Светлану Тихановскую.

Читайте также: