05.08.2019, 16:11

По Петербургскому шоссе бегали лошади. Как они туда попали?

 (1)
rus.delfi.ee
EST 24

Вчера на Петербургском шоссе в волости Куусалу водители заметили табун примерно из 15 лошадей, которые бесцельно бегали по разделяющей стороны дороги полосе газона.

Выяснилось, что животные оказались там не из-за халатности владельцев, а из-за того, что какое-то дикое животное сломало электрическую изгородь расположенного недалеко от шоссе пастбища.

На шоссе лошади находились менее пяти минут. Владелец находился неподалеку и сразу же стал гнать стадо обратно, что ему удалось сделать достаточно быстро.

Хозяева благодарят всех, кто переживал за животных и сообщил о них.

Uudiskirja Üleskutse
Читайте также: