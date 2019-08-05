По Петербургскому шоссе бегали лошади. Как они туда попали?

Вчера на Петербургском шоссе в волости Куусалу водители заметили табун примерно из 15 лошадей, которые бесцельно бегали по разделяющей стороны дороги полосе газона.
Выяснилось, что животные оказались там не из-за халатности владельцев, а из-за того, что какое-то дикое животное сломало электрическую изгородь расположенного недалеко от шоссе пастбища.
На шоссе лошади находились менее пяти минут. Владелец находился неподалеку и сразу же стал гнать стадо обратно, что ему удалось сделать достаточно быстро.
Хозяева благодарят всех, кто переживал за животных и сообщил о них.
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