По новому закону за врачебную ошибку можно будет получить компенсацию в размере до 100 000 евро

Согласно пояснительной записке к законопроекту, компенсацию из фонда в Эстонии могли бы получать около 500 человек в год. Сейчас, как правило, возмещения выплачиваются за закрытыми дверями в результате компромисса между больницей и пациентом. Некоторые случаи доходят до суда. Пярнуский случай наглядно иллюстрирует, что многое зависит от того, какого адвоката в состоянии нанять семья пациента. Доказать в суде виновное нарушение со стороны медицинского работника очень сложно, поэтому компенсацию получает лишь малая часть пострадавших.

Новая система сродни обязательному дорожному страхованию. Все поставщики медицинских услуг в Эстонии должны будут в обязательно порядке застраховать себя. Если врач совершит ошибку и фонд определит это как страховой случай, то пациент получит компенсацию за материальный и моральный ущерб. Размер компенсаций в зависимости от величины ущерба будет определен законом.

Однако для того, чтобы система действовала, врачи должны честно признаться в ошибке и занести ее в регистр. Чтобы мотивировать их на это, новый порядок не будет направлен на поиски виновника и призвание его к ответственности.

В самом начале дискуссии врачи требовали, чтобы в случае, если они сообщают об ошибке, их было бы невозможно призвать к ответственности через суд. Длившиеся не один год переговоры закончились тем, что такой гарантии врачи не получили. Решение о том, прекращать или не прекращать дело, будет принимать государственная прокуратура.

На настоящий момент врачи оказываются на скамье подсудимых очень редко. За последние 20 лет в Эстонии было осуждено шесть работников сферы здравоохранения, хотя ошибки, скорее всего, случаются каждый день. В год на рассмотрении прокуратуры находится в среднем одно уголовное дело о врачебной ошибке. Большинство таких дел прекращается без предъявления подозрения, поскольку доказать наличие ошибки со стороны медработника очень сложно.

Если пациента не устроит решение фонда, он сможет обратиться в суд.

О каких суммах идет речь?

Страховая сумма на одно управомоченное лицо составит до 100 000 евро, из которых до 30 000 евро может составлять требование о возмещении нематериального ущерба.

Сумма компенсации в случае легкого вреда здоровью или повреждения средней тяжести — до 500 евро.

Сумма компенсации в случае с более тяжелого вреда здоровью или повреждения средней тяжести — до 2000 евро.

Сумма компенсации в случае тяжелого вреда здоровью или повреждения — до 5000 евро. Тяжкое повреждение означает, что на выздоровление уходит 3-8 недель, после чего остается существенное стойкое функциональное нарушение.

Сумма компенсации в случае очень тяжелого вреда здоровью или повреждения — до 15 000 евро. Такие повреждения требуют серьезных операций, стационарное лечение длится более 8 недель, после чего остается стойкое функциональное нарушение.

Сумма компенсации в случае крайне тяжелого ущерба здоровью или повреждения либо смерти — до 30 000 евро. Лечение сопровождается тяжелыми осложнениями, необходимы серьезные операции, очень долгое стационарное лечение. Функциональный урон стойкий и очень масштабный.