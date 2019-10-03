03.10.2019, 11:10

По новому закону за врачебную ошибку можно будет получить компенсацию в размере до 100 000 евро

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Дагне Михкельс
Дагне Михкельс
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По новому закону за врачебную ошибку можно будет получить компенсацию в размере до 100 000 евро
Tervishoiuteenuse kvaliteedi eksperdikomisjoni praktika näitab, et kõige enam saavad patsiendid raske tervisekahjustuse või lausa surevad põhjusel, et arstid on diagnoosides eksinud ja seetõttu on õige ravi hilinenud.Foto: Hendrik Osula

Совсем скоро будет внедрен план, который зрел уже многие годы, и пострадавшим от врачебных ошибок пациентам из специального страхового фонда будут платить компенсацию, пишет Eesti Päevaleht.

Четыре года назад женщина из Пярну потеряла в родах сына. Последовала череда судебных разбирательств, в ходе которых пострадавшая семья требовала от больницы возмещения материального и морального ущерба.

Уездный суд присудил семье компенсацию в размере 50 000 евро, но окружной это решение аннулировал. Пострадавшие оспорили решение в государственном суде, но он отказался принимать дело в производство. Таким образом, решение окружного суда остается в силе и семья никаких денег не получит, так как юристы больницы сумели доказать невиновность учреждения.

Завтра состоится заседание рабочей группы министров и депутатов. Они в последний раз обсудят законопроект о страховании пациентов, который по плану будет принят в следующем году.

Присяжный адвокат Антс Нымпер, представлявший в суде интересы больницы, признал, что если бы такой закон действовал четыре года назад, то, скорее всего, семья бы компенсацию получила. ”Экспертная комиссия по оценке качества медицинских услуг нашла ошибку. Лишь в суде я смог объяснить, что ошибки не было”, — говорит он.

По данным ВОЗ, примерно каждому десятому пациенту в больнице наносят урон. По данным ОЭСР, в основном, речь идет о больничных инфекциях, венозной тромбоэмболии, пролежнях, ошибках, связанных с лекарствами, и неверном или запоздалом диагнозе.

Согласно пояснительной записке к законопроекту, компенсацию из фонда в Эстонии могли бы получать около 500 человек в год. Сейчас, как правило, возмещения выплачиваются за закрытыми дверями в результате компромисса между больницей и пациентом. Некоторые случаи доходят до суда. Пярнуский случай наглядно иллюстрирует, что многое зависит от того, какого адвоката в состоянии нанять семья пациента. Доказать в суде виновное нарушение со стороны медицинского работника очень сложно, поэтому компенсацию получает лишь малая часть пострадавших.

Новая система сродни обязательному дорожному страхованию. Все поставщики медицинских услуг в Эстонии должны будут в обязательно порядке застраховать себя. Если врач совершит ошибку и фонд определит это как страховой случай, то пациент получит компенсацию за материальный и моральный ущерб. Размер компенсаций в зависимости от величины ущерба будет определен законом.

Однако для того, чтобы система действовала, врачи должны честно признаться в ошибке и занести ее в регистр. Чтобы мотивировать их на это, новый порядок не будет направлен на поиски виновника и призвание его к ответственности.

В самом начале дискуссии врачи требовали, чтобы в случае, если они сообщают об ошибке, их было бы невозможно призвать к ответственности через суд. Длившиеся не один год переговоры закончились тем, что такой гарантии врачи не получили. Решение о том, прекращать или не прекращать дело, будет принимать государственная прокуратура.

На настоящий момент врачи оказываются на скамье подсудимых очень редко. За последние 20 лет в Эстонии было осуждено шесть работников сферы здравоохранения, хотя ошибки, скорее всего, случаются каждый день. В год на рассмотрении прокуратуры находится в среднем одно уголовное дело о врачебной ошибке. Большинство таких дел прекращается без предъявления подозрения, поскольку доказать наличие ошибки со стороны медработника очень сложно.

Если пациента не устроит решение фонда, он сможет обратиться в суд.

О каких суммах идет речь?

Страховая сумма на одно управомоченное лицо составит до 100 000 евро, из которых до 30 000 евро может составлять требование о возмещении нематериального ущерба.

Сумма компенсации в случае легкого вреда здоровью или повреждения средней тяжести — до 500 евро.

Сумма компенсации в случае с более тяжелого вреда здоровью или повреждения средней тяжести — до 2000 евро.

Сумма компенсации в случае тяжелого вреда здоровью или повреждения — до 5000 евро. Тяжкое повреждение означает, что на выздоровление уходит 3-8 недель, после чего остается существенное стойкое функциональное нарушение.

ТОП

Сумма компенсации в случае очень тяжелого вреда здоровью или повреждения — до 15 000 евро. Такие повреждения требуют серьезных операций, стационарное лечение длится более 8 недель, после чего остается стойкое функциональное нарушение.

Сумма компенсации в случае крайне тяжелого ущерба здоровью или повреждения либо смерти — до 30 000 евро. Лечение сопровождается тяжелыми осложнениями, необходимы серьезные операции, очень долгое стационарное лечение. Функциональный урон стойкий и очень масштабный.

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