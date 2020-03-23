По новому телефону 1247 можно узнать почти обо всем, что касается коронавируса
Центр тревоги открыл новый инфотелефон, по которому можно узнать информацию, касающуюся коронавируса. С какими же конкретными вопросами можно туда обращаться?
Центр тревоги открыл новый инфотелефон, по которому можно узнать информацию, касающуюся коронавируса. С какими же конкретными вопросами можно туда обращаться?
Разъясняет руководитель Восточного центра тревоги Янек Муракас.
”По телефону Центра тревоги 1247 можно получить ответ на вопросы, касающиеся распространения коронавируса и действующего в Эстонии чрезвычайного положения. Прежде всего, это запросы о распространении и симптомах. Кроме того, можно спрашивать об ограничениях на границе Эстонии, других ограничениях передвижения и пребывания дома”, — рассказал Янек Муракас.
К примеру, если человек желает узнать, может ли он ходить из Нарвы в Ивангород и обратно каждый день за покупками? Или как можно попасть с Сааремаа на материк? Одиноко живущий пожилой человек хочет выяснить, как и кто может помочь ему привезти на дом необходимые продукты питания и лекарства, сколько на данный момент положительных анализов на коронавирус, являются ли хронические больные, например, с диагнозом астма, группой риска? Можно ли выходить из дома и так далее.
”Важно понимать, что по номеру 1247 вы получаете достоверную информацию напрямую от государства. Пожалуйста, используйте этот номер для того, чтобы проверить, корректна ли та информация, которую вы где-то прочли или услышали. Давайте предотвратим слухи и неразбериху, позвонив на номер 1247”, — призывает Янек Муракас.
Напоминаем, что для медицинских консультаций и советов врача необходимо использовать номер 1220. В случае. Если вам необходима неотложная помощь, как и ранее, звоните на номер 112.
Телефон 1247 работает круглосуточно и бесплатен для всех жителей Эстонии. если вы находитесь за границей, то для консультации по всем вышеперечисленным вопросам набирайте номер +372 600 1247.
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Коронавирус COVID-19
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить своему семейному врачу или позвонить по телефону консультации семейного врача 1220 (+372 634 6630, если вы находитесь за границей). В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
- Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми, у которых проявляются симптомы.
- После возвращения из зоны риска вы обязаны следить за состоянием своего здоровья в течение 14 дней, не выходя на работу и не посещая учебное заведение. В случае проявления симптомов заболевания немедленно обращайтесь к врачу.
- Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
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