По новому телефону 1247 можно узнать почти обо всем, что касается коронавируса

Разъясняет руководитель Восточного центра тревоги Янек Муракас.

”По телефону Центра тревоги 1247 можно получить ответ на вопросы, касающиеся распространения коронавируса и действующего в Эстонии чрезвычайного положения. Прежде всего, это запросы о распространении и симптомах. Кроме того, можно спрашивать об ограничениях на границе Эстонии, других ограничениях передвижения и пребывания дома”, — рассказал Янек Муракас.

К примеру, если человек желает узнать, может ли он ходить из Нарвы в Ивангород и обратно каждый день за покупками? Или как можно попасть с Сааремаа на материк? Одиноко живущий пожилой человек хочет выяснить, как и кто может помочь ему привезти на дом необходимые продукты питания и лекарства, сколько на данный момент положительных анализов на коронавирус, являются ли хронические больные, например, с диагнозом астма, группой риска? Можно ли выходить из дома и так далее.

”Важно понимать, что по номеру 1247 вы получаете достоверную информацию напрямую от государства. Пожалуйста, используйте этот номер для того, чтобы проверить, корректна ли та информация, которую вы где-то прочли или услышали. Давайте предотвратим слухи и неразбериху, позвонив на номер 1247”, — призывает Янек Муракас.