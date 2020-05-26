26.05.2020, 22:01

По миру разбросаны десятки жителей Эстонии, которые до сих пор не могут вернуться домой


EST
По миру разбросаны десятки жителей Эстонии, которые до сих пор не могут вернуться домой
pixabay.com

Большинству из застрявших за границей по причине коронавируса людей удалось вернуться на родину. Однако есть и те, кто по-прежнему находится за рубежом и хочет вернуться в Эстонию, но не может этого сделать по ряду причин, прежде всего из-за закрытых границ и отсутствия авиасообщения с Европой, пишет rus.err.

"Где-то 50 человек сейчас находятся за границей и желают вернуться в Эстонию. Больше всего у нас граждан в Египте – десять человек, на острове Бали – восемь, в Кении – шесть. В других странах, на маленьких островах, в Южной Америке по 2-3 человека", – сообщила "Актуальной камере" директор бюро консульской помощи Министерства иностранных дел Тийна Калласмаа.
Некоторые решили добровольно остаться в других странах, пока не прояснится ситуация с эпидемией. По данным МИДа, их около 30 человек. Правда, многие них не рассчитывали, что все затянется настолько, и планировали давно вернуться домой, в Эстонию.

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  • Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
  • Важные телефонные номера:
    • 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный)
    • 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный)
    • 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа)
    • 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)
  • Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
  • Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
  • После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции за исключением возвращения из стран Балтии и Финляндии. Узнайте больше на kriis.ee!
  • Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
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