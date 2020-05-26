По миру разбросаны десятки жителей Эстонии, которые до сих пор не могут вернуться домой

"Где-то 50 человек сейчас находятся за границей и желают вернуться в Эстонию. Больше всего у нас граждан в Египте – десять человек, на острове Бали – восемь, в Кении – шесть. В других странах, на маленьких островах, в Южной Америке по 2-3 человека", – сообщила "Актуальной камере" директор бюро консульской помощи Министерства иностранных дел Тийна Калласмаа.
Некоторые решили добровольно остаться в других странах, пока не прояснится ситуация с эпидемией. По данным МИДа, их около 30 человек. Правда, многие них не рассчитывали, что все затянется настолько, и планировали давно вернуться домой, в Эстонию.
МИД поддерживает связь с гражданами Эстонии, находящимися за рубежом.
Круглосуточный телефон службы экстренной помощи МИД +372 5301 9999 продолжает работать.
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Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Важные телефонные номера:
- 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный)
- 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный)
- 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа)
- 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
- Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции за исключением возвращения из стран Балтии и Финляндии. Узнайте больше на kriis.ee!
- Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
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