По Кадриоргу можно будет прокатиться на беспилотном автобусе

19 июля в KUMU состоится презентация доставленного в Эстонию в рамках проекта Sohjoa Baltic самоуправляемого автобуса Navya, сообщает Раэпресс. Согласно проекту самоуправляемые миниавтобусы выводятся на маршруты в шести городах стран Балтии.
Проект призван стать вехой в развитии транспортной системы на основе современной технологии. Успех проекта поможет, в частности, решить проблему общественного транспорта в регионах с небольшой плотностью движения.
На маршруте автобуса изменится организация движения:
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