По Кадриоргу можно будет прокатиться на беспилотном автобусе

Таллиннский транспортный департамент совместно с Таллиннским техническим университетом реализует проект самоуправляемого автобуса-робота, в рамках которого новый беспилотный автобус на полгода запускается в поездки вокруг парка Кадриорг по улицам Вейценберга, Мяэкалда, Койдула и Поска.

Проект призван стать вехой в развитии транспортной системы на основе современной технологии. Успех проекта поможет, в частности, решить проблему общественного транспорта в регионах с небольшой плотностью движения.

На маршруте автобуса изменится организация движения: