18.07.2019, 18:10

По Кадриоргу можно будет прокатиться на беспилотном автобусе


rus.delfi.ee
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isesõitev buss
isesõitev bussFoto: Priit Simson

19 июля в KUMU состоится презентация доставленного в Эстонию в рамках проекта Sohjoa Baltic самоуправляемого автобуса Navya, сообщает Раэпресс. Согласно проекту самоуправляемые миниавтобусы выводятся на маршруты в шести городах стран Балтии.

Таллиннский транспортный департамент совместно с Таллиннским техническим университетом реализует проект самоуправляемого автобуса-робота, в рамках которого новый беспилотный автобус на полгода запускается в поездки вокруг парка Кадриорг по улицам Вейценберга, Мяэкалда, Койдула и Поска.

Проект призван стать вехой в развитии транспортной системы на основе современной технологии. Успех проекта поможет, в частности, решить проблему общественного транспорта в регионах с небольшой плотностью движения.

На маршруте автобуса изменится организация движения:

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