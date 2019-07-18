По Кадриоргу можно будет прокатиться на беспилотном автобусе

19 июля в KUMU состоится презентация доставленного в Эстонию в рамках проекта Sohjoa Baltic самоуправляемого автобуса Navya, сообщает Раэпресс. Согласно проекту самоуправляемые миниавтобусы выводятся на маршруты в шести городах стран Балтии.
Проект призван стать вехой в развитии транспортной системы на основе современной технологии. Успех проекта поможет, в частности, решить проблему общественного транспорта в регионах с небольшой плотностью движения.
На маршруте автобуса изменится организация движения:
Открытое письмо Соловьёву взорвало Интернет
Кокорина выпустили из СИЗО для реабилитации
Питер: через месяц могут запустить трамвай на водородном топливе
Погиб один из величайших боксеров мира