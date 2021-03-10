По инициативе Эстонии Совбез ООН проведет заседание, посвященное Крыму

По инициативе Эстонии и при участии 20 стран в пятницу, 12 марта, пройдет высокоуровневое виртуальное заседание Совета безопасности ООН, приуроченное к седьмой годовщине аннексии Крыма и посвященное ухудшающейся ситуации в регионе, передает rus.err.
Главный оратор - помощник генсека ООН и глава Нью-Йоркского отделения управления верховного комиссара по правам человека Илзе Брандс-Кехре, передает МИД Эстонии.
"Этим заседанием мы привлечем внимание стран ООН и международной общественности к продолжающемуся уже семь лет грубому нарушению Российской Федерацией международного права в Украине, обширной милитаризации Крымского полуострова и притеснениям крымских татар и украинских активистов", - сказала глава МИД Эва-Мария Лийметс.
Инициатор заседания - Эстония, соорганизаторы - 20 стран, в том числе ряд членов Совета безопасности и другие страны ООН из Европы и других регионов.
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