По инициативе Эстонии Совбез ООН проведет заседание, посвященное Крыму

Главный оратор - помощник генсека ООН и глава Нью-Йоркского отделения управления верховного комиссара по правам человека Илзе Брандс-Кехре, передает МИД Эстонии.

"Этим заседанием мы привлечем внимание стран ООН и международной общественности к продолжающемуся уже семь лет грубому нарушению Российской Федерацией международного права в Украине, обширной милитаризации Крымского полуострова и притеснениям крымских татар и украинских активистов", - сказала глава МИД Эва-Мария Лийметс.

Инициатор заседания - Эстония, соорганизаторы - 20 стран, в том числе ряд членов Совета безопасности и другие страны ООН из Европы и других регионов.