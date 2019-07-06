По данным чиновников, нехватки учителей нет. Директора школ говорят обратное

Он добавил, что в Эстонии в районе 15 000 учителей, что даже больше, чем имеющихся рабочих мест. Однако школы постоянно ищут учителей.

По базе данных газеты Õpetajate Leht, больше всего ощущается нехватка классных руководителей. На эту должность по состоянию на пятницу было добавлено 23 объявления. Большая нехватка также учителей эстонского языка и математики.

На проблему классных руководителей обращает внимание, например, директор гимназии Юри Мариа Тиро. В этом учебном заведении, где работает 120 преподавателей, ищут на следующий учебный год четырех новых учителей, из которых двое — классные руководители. Каждый год, по словам Тиро, приходится искать десяток учителей.

Проректор Института педагогических наук Мари-Лийс Линд говорит, что по всей видимости низкий интерес к работе учителя обусловлен престижем профессии и зарплатой, что является уже многолетней проблемой.