Пляски вокруг генпрокурора. EKRE хочет видеть на этой должности адвоката, который защищал "паэского бомбиста"?

В отличие от Центристской партии и Isamaa, EKRE не поддерживает повторное назначение Лавли Перлинг на пост генерального прокурора. По данным Delfi, партия со своей стороны может выдвинуть кандидатуру присяжного адвоката Урмаса Симона, который являлся также защитником ”паэского бомбиста” Мярта Рингмаа.
”Не могу сейчас не подтвердить, не опровергнуть, — прокомментировал Delfi сам Симон. — Вопрос пока остается открытым”.
Он отметил, что пока еще ничего не решено, поэтому больше сказать ему нечего.
С 4 апреля прошлого года Симон является членом EKRE. В 1998-2008 входил в Центристскую партию. На выборах в Рийгикогу набрал 163 голоса. Помимо прочего, представлял интересы Меэлиса Оса и Марта Риеберга, которые напали на Индрека Таранда во время проходившей на Тоомпеа акции EKRE.
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