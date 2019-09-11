Пляски вокруг генпрокурора. EKRE хочет видеть на этой должности адвоката, который защищал "паэского бомбиста"?

”Не могу сейчас не подтвердить, не опровергнуть, — прокомментировал Delfi сам Симон. — Вопрос пока остается открытым”.

Он отметил, что пока еще ничего не решено, поэтому больше сказать ему нечего.

С 4 апреля прошлого года Симон является членом EKRE. В 1998-2008 входил в Центристскую партию. На выборах в Рийгикогу набрал 163 голоса. Помимо прочего, представлял интересы Меэлиса Оса и Марта Риеберга, которые напали на Индрека Таранда во время проходившей на Тоомпеа акции EKRE.