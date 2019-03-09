09.03.2019, 14:50
Плохие новости! Из меню McDonald´s в Эстонии убрали знаменитый бургер
Уже неделю в McDonald´s невозможно сказать бургер McRoyal. В чем дело?
Уже неделю в McDonald´s невозможно сказать бургер McRoyal. В чем дело?
В редакцию Kasulik написал читатель, который уже несколько дней нигде не мог заказать бургер McRoyal.
”Я ездил в Мустамяэ, к центру ”Рокка аль Маре” и на Сыле, но там сказали, что бургера нет и в других ресторанах McDonald´s”, — пишет читатель.
Неужели бургер убрали из меню? Из отделения по прессе McDonald´s Kasulik пришел такой ответ:
”Мы постоянно оцениваем, что покупают наши клиенты и смотрим продажи определенных товаров. По результатам этих оценок решили убрать бургер McRoyal из меню McDonald´s в Эстонии”.
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