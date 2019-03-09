Плохие новости! Из меню McDonald´s в Эстонии убрали знаменитый бургер

В редакцию Kasulik написал читатель, который уже несколько дней нигде не мог заказать бургер McRoyal.

”Я ездил в Мустамяэ, к центру ”Рокка аль Маре” и на Сыле, но там сказали, что бургера нет и в других ресторанах McDonald´s”, — пишет читатель.

Неужели бургер убрали из меню? Из отделения по прессе McDonald´s Kasulik пришел такой ответ:

”Мы постоянно оцениваем, что покупают наши клиенты и смотрим продажи определенных товаров. По результатам этих оценок решили убрать бургер McRoyal из меню McDonald´s в Эстонии”.