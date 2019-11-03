Плохая идея? На кладбищах приступили к работе доставщики свечей

Компания Gratitude Services предлагает через интернет заказать услугу по доставке свечи на могилу. Если у человека нет возможности или желания идти на кладбище самому, на могиле близких свеча тем не менее будет зажжена.

"Позже отправляем заказчику фотографию того, что свеча на могилу реально доставлена", - говорит член правления фирмы Аллан Селиранд. 2 ноября, в День всех душ трем курьерам было сделано свыше 300 заказов. Стоимость услуги зависит от пакета и находится в промежутке от 4 до 12 евро. Услугу стали предлагать в Таллинне, Тарту, Пярну и Вильянди.

Яак Таэвас, руководитель предприятия Tallinna Kalmistud, которое управляет всеми кладбищами столицы, считает что мы имеем дело с не очень пристойной идеей. "Почему я вообще должен зажигать свечу, если мне лень ехать на кладбище?" - спрашивает он. Директор Тартуского кладбища Энна Веэнпере против новой услуги нечего не имеет. "Люди же разбросаны по всему миру, и они не всегда могут добраться до кладбища", - говорит он.

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