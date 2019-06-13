Платформа Bolt запускает новую услугу для людей с особыми потребностями

По словам исполнительного директора Bolt в Эстонии Алексей Колесникова, существует спрос на подобную услугу среди различных групп. ”Услуга создана для людей с особыми потребностями, людей преклонного возраста, а также, например, для людей с гипсом на ноге. При заказе поездки клиент может отправить водителю машины сообщение или позвонить и сообщить, какая именно помощь ему требуется — помощь с инвалидным креслом, детской коляской или просто дополнительная пара рук”, — говорит он.

Во все машины категории Assist помещается складное кресло-каталка, а также во всех автомобилях имеется детское кресло, рассчитанное на вес 15 — 36 кг. В категории Assist работают водители, услуги которых высоко оценены клиентами. Водители прошли обучение на тему того, какая помощь необходима разным категориям людей с особыми потребностями. Стоимость начала поездки в категории Assist на 3 евро больше, чем в обычной категории Bolt, минимальная стоимость поездки 5 евро.

”Выход из дома для людей с особыми потребностями порой сопряжен с большими трудностями. Я надеюсь, что доступность услуги при помощи платформы Bolt создаст больше возможностей для участия в общественной жизни и сможет предложить каждому клиенту помощь, исходя из его индивидуальных потребностей. Во время тестирования услуги мы получили только позитивную обратную связь от клиентов”, — говорит основатель MTÜ Tugitakso Ингрид Кыргема.