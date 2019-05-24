Плата за лояльность? Центристская партия тратит сотни тысяч евро из городской кассы на зарплаты своим людям

Советы городских фирм и целевых учреждений являются такими сладкими местами потому, что их членами можно поставить и депутатов горсобрания, которым, например, в некоторых городских учреждениях работать нельзя. Также советы — место легкого заработка денег для различных людей с другими партийными заслугами, потому что работа в совете костей не ломит, трудовая нагрузка может быть не больше, чем один часик в течение месяца.

Вице-председатель оппозиционной фракции Социал-демократической партии в горсобрании Яак Юске отметил, что такая ситуация продолжается уже годами. Перевес Центристской партии в горсобрании настолько скромный, что для сохранения перевеса нужно держать людей лояльными, предлагая им блага. Держащаяся одни-двумя голосами городская власть в свою очередь увеличила самомнение депутатов горсобрания Центристской партии.

"Каждый голос на вес золота, они знают свою ценность и умеют просить блага, которые можно дать", — прокомментировал Юске. Места в советах — именно такие блага, которые горуправа может раздавать.

"Центристская партия воспринимает Таллинн как свое наследственное владение, городские коммерческие объединения и целевые учреждения — часть его", — заявил Юске. В советы назначают людей, по его словам, прежде всего на основании партийной лояльности.

Вице-председатель фракции Партии реформ Антс Леэметс раскритиковал то, что члены горуправы тоже в советах и получают оттуда большой дополнительный доход. Например, вице-мэр Калле Кландорф получает из советов ежемесячно более 3000 евро. Леэметс посчитал, что в городе могло бы быть так же, как в стране, где министры могу быть в советах, но им не платят за это.

По словам Леэметса, было бы в интересах лучшего качества демократии, если бы в советах был по меньшей мере один человек из оппозиции. Тогда и информация двигалась бы к оппозиции лучше прежнего.

Совершенно ненормально, по словам Леэметса, что в некоторых целевых учреждениях работников меньше, чем членов совета.

Недавно Таллиннская горуправа заказала у адвокатского бюро Sorainen документ о том, как в Таллинне уменьшить риск коррупции. Обзор Sorainen тоже нашел, что советы комплектуют явно на основании партийной принадлежности.

На выплату зарплат центристам-членам советов у города Таллинна уходит ежегодно 660 000 евро. Это только часть денег, которые у таллиннских налогоплательщиков уходят на Центристскую партию. В Таллиннской горуправе также работают десятки профессиональных политиков и их партийных советников. Помимо этого в городских фирмах, целевых учреждениях и городских департаментах работает неизвестное количество людей, причиной приема которых на работу являются не их умения, а партийные заслуги или дружеские отношения. Отчет Sorainen рассматривал и эту проблему.