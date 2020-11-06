Планы Таллинна по строительству дома для людей с психическими проблемами вызвало недовольство местных жителей
Таллинн разрабатывает детальную планировку, согласно черновой версии которой, в районе Хааберсти в частном секторе недалеко от озера Харку запланирована масштабная стройка, включающая семейный дом для людей с психическими расстройствами или реабилитационный центр для подростков с психическими проблемами. Местные жители недовольны намеченными планами и пытаются заявить о своем позиции властям, пишет rus.err.
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